Компания Pfizer подала заявку на экстренное одобрение своей вакцины

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech сообщили о подаче заявки в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование своей вакцины «в чрезвычайных ситуациях».
В начале ноября BioNTech и Pfizer сообщали, что разрабатываемая ими вакцина BNT162b2 показала при испытаниях эффективность более 90%. В новом сообщении от 13 ноября компании объявили, что эффективность препарата составляет уже 95%.
К обнадеживающим данным добавилось то, что эффективность оказалась одинаковой для всех возрастных групп.
В клинических испытаниях вакцины BNT162b2 принимают участие 44 000 человек, получивших две дозы препарата в 150 центрах в США, Германии, Турции, Южной Африке, Бразилии и Аргентине. 170 человек заразились коронавирусной инфекцией, однако 162 из оказались из группы, получивших плацебо.
Новые данные показали, что вакцина в целом хорошо переносилась испытуемыми, при этом большинство побочных эффектов были кратковременными и были легкими или умеренными. Около четырех процентов добровольцев испытали сильную усталость и два процента почувствовали сильную головную боль после приема второй дозы.
Испытание продлится еще два года, чтобы выяснить, как долго сохраняется иммунитет и есть ли проблемы с безопасностью для здоровья получивших вакцину в долгосрочной перспективе.
Если FDA выдаст разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, препарат начнет поступать для вакцинирования людей из групп высокого риска уже в первой половине декабря.
Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести 50 миллионов доз вакцины в этом году и 1,3 миллиарда к концу 2021 года.
В понедельник американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что двухдозовая вакцина, разработанная ею совместно с Национальным институтом здравоохранения США (NIH), согласно предварительному анализу, имеет эффективность 94,5%.
Обе вакцины используют технологию мРНК (на основе матричной РНК) для доставки генетического материала в организм, который заставляет человеческие клетки создавать белок из вируса. Это тренирует иммунную систему быть готовой к атаке, если она столкнется с SARS-CoV-2.