Компания Pfizer подала заявку на экстренное одобрение своей вакцины

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech сообщили о подаче заявки в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование своей вакцины «в чрезвычайных ситуациях».

В начале ноября BioNTech и Pfizer сообщали, что разрабатываемая ими вакцина BNT162b2 показала при испытаниях эффективность более 90%. В новом сообщении от 13 ноября компании объявили, что эффективность препарата составляет уже 95%.

К обнадеживающим данным добавилось то, что эффективность оказалась одинаковой для всех возрастных групп.