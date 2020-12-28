Пилот «нарисовал» в небе гигантский шприц в честь вакцины от COVID-19

Сами Крамер, 20-летний немецкий пилот-любитель, тщательно продумал маршрут, который нужно было выбрать заранее, чтобы нарисовать шприц в небе над Баден-Вюртембергом.
Маневры включали в себя несколько поворотов на 90 градусов, а сам полет продлился 1 час 40 минут, за которые было преодолено 280 километров.
Earlier this week, a pilot in Germany took to the skies to celebrate the availability of a #COVID19 vaccine. https://t.co/VQCzEjIz8a pic.twitter.com/RPAJx74YfA— Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2020
27 декабря в Германии началась официальная кампания вакцинации от COVID-19, но первые прививки были сделаны до этой даты. Первым человеком в стране, которому была сделана прививка стал 101-летний житель дома престарелых.
Всего до конца этого года Германия получит 1,3 миллиона доз, а к концу марта — 11-13 миллионов доз. По данным опроса жителей, около 65 процентов немцев заявили, что готовы к вакцинации.
По данным Flightradar24, Крамер стал четвертым пилотом, совершившим полет ради создания в небе надписи или рисунка, посвященного коронавирусу.
The year 2020 summarized by 4 pilots.#Covid19 #Flightradar24 pic.twitter.com/LTNP0OAO9m— Flightradar24 (@flightradar24) December 25, 2020