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Коронавирус 2020

Пилот «нарисовал» в небе гигантский шприц в честь вакцины от COVID-19

National Geographic Россия
28 декабря 2020
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Акция была приурочена к началу вакцинации населения в Германии.

Сами Крамер, 20-летний немецкий пилот-любитель, тщательно продумал маршрут, который нужно было выбрать заранее, чтобы нарисовать шприц в небе над Баден-Вюртембергом.

Маневры включали в себя несколько поворотов на 90 градусов, а сам полет продлился 1 час 40 минут, за которые было преодолено 280 километров.

«Я хотел дать людям пищу для размышлений в тот день, когда вакцина станет доступной», — Сами Крамер.

27 декабря в Германии началась официальная кампания вакцинации от COVID-19, но первые прививки были сделаны до этой даты. Первым человеком в стране, которому была сделана прививка стал 101-летний житель дома престарелых.

Всего до конца этого года Германия получит 1,3 миллиона доз, а к концу марта — 11-13 миллионов доз. По данным опроса жителей, около 65 процентов немцев заявили, что готовы к вакцинации.

По данным Flightradar24, Крамер стал четвертым пилотом, совершившим полет ради создания в небе надписи или рисунка, посвященного коронавирусу.

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