Пилот «нарисовал» в небе гигантский шприц в честь вакцины от COVID-19

Сами Крамер, 20-летний немецкий пилот-любитель, тщательно продумал маршрут, который нужно было выбрать заранее, чтобы нарисовать шприц в небе над Баден-Вюртембергом.

Маневры включали в себя несколько поворотов на 90 градусов, а сам полет продлился 1 час 40 минут, за которые было преодолено 280 километров.