Американец надел палатку в самолете, чтобы оградиться от коронавируса: фото
Американский бизнесмен Рик Песковиц является генеральным директором StadiumPod, компании, которая производит миниатюрные палатки под названием Under the Weather Pods. Изначально эти палатки предлагались как удобная альтернатива зонтикам — в основном для спортивных мероприятий, рыбалки и других занятий на свежем воздухе. Однако Песковиц решил адаптировать их под современные реалии.
Песковиц надел палатку во время полета на пассажирском лайнере, представив ее как карантинную зону от коронавируса. По словам бизнесмена, стюардесса с радостью сфотографировала его, а человек, сидящий с ним рядом, даже не моргнул глазом.
A US businessman named Rick Pescovitz wore a personal, transparent tent in the window seat of a commercial airliner. https://t.co/SHNKBjtESa #dystopianheadlinegenerator— Guido Deckstein (@guidodeckstein) February 8, 2020
Эффективность этого метода остается под вопросом, а врачи рекомендуют для профилактики коронавируса регулярно мыть руки и не прикасаться к возможным загрязненным поверхностям.
По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом составляет 40 573 человека, из которых 40 195 случаев приходятся на Китай. 910 человек погибли, 3 517 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.