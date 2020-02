Американец надел палатку в самолете, чтобы оградиться от коронавируса: фото

Эффективность метода остается под сомнением.

Американский бизнесмен Рик Песковиц является генеральным директором StadiumPod, компании, которая производит миниатюрные палатки под названием Under the Weather Pods. Изначально эти палатки предлагались как удобная альтернатива зонтикам — в основном для спортивных мероприятий, рыбалки и других занятий на свежем воздухе. Однако Песковиц решил адаптировать их под современные реалии.

A US businessman named Rick Pescovitz wore a personal, transparent tent in the window seat of a commercial airliner. https://t.co/SHNKBjtESa #dystopianheadlinegenerator