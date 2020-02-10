Американец надел палатку в самолете, чтобы оградиться от коронавируса: фото

Американский бизнесмен Рик Песковиц является генеральным директором StadiumPod, компании, которая производит миниатюрные палатки под названием Under the Weather Pods. Изначально эти палатки предлагались как удобная альтернатива зонтикам — в основном для спортивных мероприятий, рыбалки и других занятий на свежем воздухе. Однако Песковиц решил адаптировать их под современные реалии.

Песковиц надел палатку во время полета на пассажирском лайнере, представив ее как карантинную зону от коронавируса. По словам бизнесмена, стюардесса с радостью сфотографировала его, а человек, сидящий с ним рядом, даже не моргнул глазом.