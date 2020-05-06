Пластырь, диагностирующий COVID-19, нарушения в психике и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов, выздоровели 1 462 человека.

Наибольшее количество случае зафиксировано в Москве (5 858), Московской области (829), Санкт-Петербурге (312), Нижегородской области (272), Республике Дагестан (181), Мурманской области (136), Кабардино-Балкарской Республике (105), Ямало-Ненецком АО (105) и Республике Татарстан (102).

Всего в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов заявил, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставляет ожидать увеличения прироста заболевших в ближайшие дни. Однако, по его словам, развертывание госпиталей на открытых площадках позволяет говорить о готовности к такому развитию событий. Молчанов добавил, что рост заболеваемости зависит от соблюдения режима самоизоляции.