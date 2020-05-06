Пластырь, диагностирующий COVID-19, нарушения в психике и другие новости о коронавирусе
По данным на 6 мая, в мире выявлено 3 742 559 случаев коронавирусной инфекции и 258 509 летальных исходов. Выздоровели 1 250 274 человека.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов, выздоровели 1 462 человека.
Наибольшее количество случае зафиксировано в Москве (5 858), Московской области (829), Санкт-Петербурге (312), Нижегородской области (272), Республике Дагестан (181), Мурманской области (136), Кабардино-Балкарской Республике (105), Ямало-Ненецком АО (105) и Республике Татарстан (102).
Всего в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.
Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов заявил, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставляет ожидать увеличения прироста заболевших в ближайшие дни. Однако, по его словам, развертывание госпиталей на открытых площадках позволяет говорить о готовности к такому развитию событий. Молчанов добавил, что рост заболеваемости зависит от соблюдения режима самоизоляции.
Масочный режим могут ввести по всей России. Как сообщает «Коммерсант», такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, которое прошло под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.
Режим уже ввели в некоторых регионах, в том числе в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье. Где-то он действует как рекомендация, тогда как, например, в Свердловской и Пензенской областях ношение масок стало обязательным.
Режим планируется распространить и на другие регионы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в поддержку таких решений местных властей.
Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что легкие или бессимптомные больные составляют 70-80% от всех случаев заражения в России. По его словам, своевременная изоляция позволяет значительно снизить распространение инфекции.
Более половины россиян (55%) в случае возникновения симптомов, напоминающих заражение коронавирусом, готовы сразу обратиться к врачу, однако 7% будут ждать серьезного ухудшения самочувствия согласно данным опроса Антикризисного социологического центра. При сохранении температуры на протяжении нескольких дней за помощью обратятся 35% опрошенных.
При этом сейчас лишь каждый десятый думает, что распространение вируса может закончиться в мае (против около 30% в начале апреля) — ожидания сдвинулись на первый летний месяц. Режим самоизоляции считают оправданным 47% опрошенных против 62% в начале апреля.
В то же время у большинства находящихся на изоляции людей нет готовности посещать места скопления людей. Как отмечает генеральный директор ЦСП «Платформа» Мария Макушева, для большинства признаком безопасности является снижение заболеваемости до минимума, поэтому, пока он не достигнут, ограничения оправданы.
Генеральная прокуратура России признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса.
Прокуратурой Москвы в социальной сети «Одноклассники» и на YouTube найдены видеоролики, в которых утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации.
«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Коронавирус в мире
Частный исследовательский американский университет Northwestern выпустил датчик в виде пластыря, который может диагностировать потенциальное заражение коронавирусной инфекцией на ранних стадиях.
Датчик крепится к горловой яме человека и может измерять частоту дыхания, звуки и другие активности. В этом месте устройство может наилучшим образом прослеживать воздушный поток, поэтому датчик крепится именно в этом месте. При этом устройство можно носить круглосуточно.
Полученные с датчика потоковые данные обрабатывает искусственный интеллект, передает их на iPad и загружает в облачный сервис. Искусственный интеллект обучен на большом количестве данных о типах дыханий у больных COVID-19 и сможет зафиксировать изменения в дыхании пациента. При этом, судя по всему, датчик сможет зафиксировать только начало пневмонии, но не бессимптомное протекание болезни.
Researchers at Northwestern University and Shirley Ryan AbilityLab have developed the world's first wearable device that can detect early signs and symptoms associated with Covid-19. https://t.co/hO40TFSi6T— HardwareZone (@hardwarezone) May 5, 2020
Ученые из Университета Бонна считают, что число зараженных коронавирусом в Германии может быть в 10 раз больше, чем сообщают официальные данные. Исследователи изучили ситуацию в городе Гангельт (земля Северный Рейн-Вестфалия), где зафиксирован один из самых высоких в ФРГ уровней смертности. По данным экспертов, которые провели случайную выборку из 919 человек, около 15% жителей Гангельта заражены коронавирусом с показателем смертности в 0,37%.
Если перенести эти показатели на все население Германии, то получится, что в стране может быть около 1,8 млн заболевших коронавирусом.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что принудительного вакцинирования от коронавируса в стране не будет. Чиновник затронул эту тему в связи с тем, что с 1 марта в стране действует закон об обязательном вакцинировании от кори. Свидетельство о вакцинировании от кори должны принести с собой в ФРГ все дети, поступающие в детский сад и школу.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт сообщил, что смертность на дорогах в ряде стран снизилась на 50-60% из-за введенных карантинных мер.
По словам Тодта, меры по изоляции и карантину естественным образом сократили интенсивность движения всех видов транспорта, в том числе из-за ограничений, введенных на передвижение.
При этом Тодт отметил, что ожидал еще большего снижения смертности. «В таких странах, как Франция, где я находился на карантине, в марте 2020 года мы наблюдали снижение смертности всего на 40%, несмотря на то, что интенсивность трафика снизилась намного больше», — сказал Тодт.
Исследования о коронавирусе
Нидерландские и немецкие специалисты синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить новую коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях. Созданные в лаборатории Утрехтского университета белки по действию похожи на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Их работа заключается в поиске конкретного участка патогена и воздействии именно на него.
Во время экспериментов новое антитело 47D11 побеждало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, вызывающий острый респираторный синдром. В частности, оно нацеливается на белковые шипы, придающие новому вирусу форму короны и позволяющие ему проникать в клетки человека.
В дальнейшем разработку ждут клинические исследования для подтверждения полученных результатов, затем она будет протестирована на животных и людях.
Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
Он отметил, что при выздоровлении эти нарушения пропадают, если инфекция не успела нанести органический вред ЦНС.
Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предрек вторую и третью волны коронавируса. По словам специалиста, инфекция будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют 60-70% населения.
В апреле академик РАН Сергей Недоспасов сообщил, что вторая волна эпидемии коронавируса возможна в том случае, если не появится вакцина от SARS-CoV-2, однако она будет слабее, чем первая. По его словам, предсказать сроки наступления второй волны эпидемии невозможно как из-за особенностей самого коронавируса, так и особенности жизни отдельной популяции и системы здравоохранения. При этом, если у большинства жителей Земли сформируется иммунитет, то инфекция будет побеждена.