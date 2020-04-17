Платежная система «Мир» запустила кампанию #МирПомогаетВрачам

За 3,5 месяца коронавирусная инфекция COVID-19 унесла уже больше 134 тысяч жизней — и это число продолжает расти с каждым днем. На передней линии фронта борьбы с пандемией оказались сотрудники медицинских учреждений, которым зачастую приходится работать в тяжелейших условиях. Кампании по помощи больницам проходят по всему миру, в них участвуют как обычные люди, так и крупные компании.
С 17 апреля число этих инициатив пополнится за счет платежной системы «Мир», запускающей кампанию #МирПомогаетВрачам. За каждую оплату, совершенную по карте «Мир» в российских онлайн-магазинах и сервисах, платежная система будет переводить один рубль на помощь медицинским учреждениям.
Будут учтены все операции, совершенные во всех регионах страны по картам «Мир» любых банков в период с 17 апреля по 20 июля — главное, чтобы оплата проводилась онлайн.
В среднем, по картам «Мир» ежемесячно совершается около 25 млн онлайн-оплат.
«Лучшее, что мы можем сделать, чтобы не допустить распространения заражения — оставаться дома, работать удаленно, если позволяет режим работы, и беречь здоровье как свое, так и своих близких. Но нам, как и многим жителям страны, захотелось сделать больше, и мы стали думать о том, как помочь тем, кто находится на передовой этой борьбы — врачам. Так родилась идея проекта #МирПомогаетВрачам — каждый из нас может внести вклад, оставаясь дома и просто оплачивая картой „Мир“ онлайн-покупки», — говорит Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».
Средства будут переводиться в пользу благотворительного фонда »Живой», который собирает заявки с больниц по всей стране и направляет им необходимую экипировку и оборудование. Кампания продлится до середины июля, когда пик пандемии должен пройти, но повышенная нагрузка на медицинские учреждения наверняка сохранится.
Сумму, пожертвованную «Миром» на поддержку врачей, можно будет отслеживать на специальной странице сайта mironline.ru с 20 апреля 2020 года.