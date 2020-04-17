Платежная система «Мир» запустила кампанию #МирПомогаетВрачам

За 3,5 месяца коронавирусная инфекция COVID-19 унесла уже больше 134 тысяч жизней — и это число продолжает расти с каждым днем. На передней линии фронта борьбы с пандемией оказались сотрудники медицинских учреждений, которым зачастую приходится работать в тяжелейших условиях. Кампании по помощи больницам проходят по всему миру, в них участвуют как обычные люди, так и крупные компании.

С 17 апреля число этих инициатив пополнится за счет платежной системы «Мир», запускающей кампанию #МирПомогаетВрачам. За каждую оплату, совершенную по карте «Мир» в российских онлайн-магазинах и сервисах, платежная система будет переводить один рубль на помощь медицинским учреждениям.

Будут учтены все операции, совершенные во всех регионах страны по картам «Мир» любых банков в период с 17 апреля по 20 июля — главное, чтобы оплата проводилась онлайн.