Почему больные COVID-19 не чувствуют запахи без заложенности носа

Одним из характерных симптомов COVID-19 оказалась аносмия — потеря обоняния. Обычно это явление связано с заложенностью носа, однако пациенты с коронавирусной инфекцией способны дышать через нос и тем не менее не чувствуют запахи. После нескольких недель исследований ученые представили модель того, как это может происходить.
Когда ученые получили результаты компьютерной томографии носа и пазух людей с аносмией из-за COVID-19, они увидели, что та часть носа, которая ответственна за обоняние, блокируется опухшими мягкими тканями и слизью. Остальная часть носа и пазух выглядит нормально, поэтому у пациентов нет проблем с дыханием через нос.
Известно, что коронавирус заражает организм путем прикрепления к рецепторам ACE2 на поверхности клеток, которые выстилают верхние дыхательные пути. Белок TMPRSS2 помогает вирусу проникнуть в клетку. Попав внутрь клетки, вирус может размножаться, вызывая воспалительный ответ иммунной системы.
Сначала предполагалось, что вирус может заражать и разрушать обонятельные нейроны — клетки, передающие сигнал от молекулы аромата в область мозга, где эти сигналы интерпретируются как запах. Но результаты работы международной группы исследователей показали, что белков ACE2 на обонятельных нейронах нет. Но они есть на клетках, называемых сустентакулярными клетками, которые поддерживают обонятельные нейроны.
Ученые предполагают, что именно повреждение этих клеток вызывает иммунный ответ и отек, но оставляет обонятельные нейроны нетронутыми. Когда иммунная система справляется с вирусом, отек спадает, и молекулы аромата снова могут проникать к неповрежденным рецепторам.
Однако, при серьёзном развитии воспаленная зона все же может нанести другим клеткам вред, подобно урону от разрывающейся бомбы. В этом случае восстановление обоняния происходит медленно, потому что обонятельные нейроны нуждаются во времени для регенерации из запаса стволовых клеток в слизистой оболочке носа.
Начальное выздоровление часто связано с искажением обоняния, известного как паросмия, когда вещи не пахнут так, как раньше. Например, многие паросмики характеризуют запах кофе, как запах чего-то жженого и напоминающего запах сточных вод.
Хорошей новостью является то, что обонятельные нейроны могут регенерировать. Мы можем использовать эту регенерацию и направлять ее с помощью «физиотерапии для носа»: тренировки запаха.
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