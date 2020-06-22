Почему больные COVID-19 не чувствуют запахи без заложенности носа

Одним из характерных симптомов COVID-19 оказалась аносмия — потеря обоняния. Обычно это явление связано с заложенностью носа, однако пациенты с коронавирусной инфекцией способны дышать через нос и тем не менее не чувствуют запахи. После нескольких недель исследований ученые представили модель того, как это может происходить.

Когда ученые получили результаты компьютерной томографии носа и пазух людей с аносмией из-за COVID-19, они увидели, что та часть носа, которая ответственна за обоняние, блокируется опухшими мягкими тканями и слизью. Остальная часть носа и пазух выглядит нормально, поэтому у пациентов нет проблем с дыханием через нос.

Известно, что коронавирус заражает организм путем прикрепления к рецепторам ACE2 на поверхности клеток, которые выстилают верхние дыхательные пути. Белок TMPRSS2 помогает вирусу проникнуть в клетку. Попав внутрь клетки, вирус может размножаться, вызывая воспалительный ответ иммунной системы.