Почему в РФ низкая смертность, зависит ли SARS-CoV-2 от жары и другие вопросы о коронавирусе

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов, выздоровел 4 491 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (4 703), Московской области (962), Санкт-Петербурге (435), Нижегородской области (271), Свердловской области (135), Волгоградской области (124), Республике Дагестан (109), Рязанской области (97), Смоленской области (97) и Краснодарском крае (96).

Всего в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала материал в газете Financial Times, в котором говорится о занижении уровня смертности от COVID-19 в России. Издание приводит информацию о том, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: всего 2073 человека. При этом от COVID-19, по официальным данным, скончались 629 человек.

Голикова отметила, что в России ежемесячно публикуется статистика смертности по основным причинам, такие данные за апрель будут в конце мая.