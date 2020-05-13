Почему в РФ низкая смертность, зависит ли SARS-CoV-2 от жары и другие вопросы о коронавирусе
По данным на 13 мая, в мире зафиксировано 4 353 414 случая коронавирусной инфекции и 293 024 летальных исхода. Выздоровели 1 609 736 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов, выздоровел 4 491 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (4 703), Московской области (962), Санкт-Петербурге (435), Нижегородской области (271), Свердловской области (135), Волгоградской области (124), Республике Дагестан (109), Рязанской области (97), Смоленской области (97) и Краснодарском крае (96).
Всего в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала материал в газете Financial Times, в котором говорится о занижении уровня смертности от COVID-19 в России. Издание приводит информацию о том, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: всего 2073 человека. При этом от COVID-19, по официальным данным, скончались 629 человек.
Голикова отметила, что в России ежемесячно публикуется статистика смертности по основным причинам, такие данные за апрель будут в конце мая.
Министерство здравоохранения РФ во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 указывает дифференцировать при формулировке патологоанатомического диагноза:
1) Наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти);
2) Наступление летального исхода от других заболеваний, при наличии COVID-19 (диагностированной с применением методов амплификации нуклеиновых кислот), но без ее клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти.
Доцент института демографии ВШЭ Сергей Тимонин отмечает, что количество летальных исходов, при которых COVID-19 считается официальной причиной смерти, в Москве составляет 35% от общего количества смертей пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Согласно этим данным, уточнил Тимонин, в Москве по состоянию на начало мая умерли около 1,5 тысячи человек с подтвержденным коронавирусом, у которых причиной смерти стали другие заболевания.
Заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии военного госпиталя имени Бурденко Алексей Федоров раскрыл статистику смертности пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ. По его словам, в клинической больнице № 40 в Коммунарке 86% пациентов, подключенных к ИВЛ, погибли.
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Монтези сказала, что отправленные Россией в США аппараты оказались той же модели, которая, как предполагается, спровоцировала пожар. Такие аппараты никогда не использовались в США. Их пока не развернули в больницах, а сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Из-за чрезмерной осторожности Штаты возвращают аппараты в FEMA. Организация определится с будущим российских аппаратов после расследования пожара в Санкт-Петербурге.
Нижегородские ученые создали уникальную среду для транспортировки клеток с COVID-19. Она разработана на базе инжинирингового центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ). Об этом сообщил проректор этого вуза по инновациям Михаил Ширяев. Он отметил, что внутренние лабораторные испытания, необходимые для регистрации продукта, уже состоялись.
Власти пока не штрафуют граждан, которые не носят маски и перчатки в общественных местах, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Он пояснил, что в переходный период с гражданами ведется разъяснительная работа. По его словам, треть горожан пока не соблюдает масочный режим.
Коронавирус в мире
В Еврокомиссии допускают наступление в будущем второй волны пандемии коронавируса — об этом заявил официальный представитель организации Стефан де Кеерсмэкер.
В США представили законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса. В рамках законопроекта «Об ответственности за COVID-19» президенту США Дональду Трампу предлагается вводить санкции, если Китай не предоставит полный отчет о возникновении вспышки заболевания.
Сенатор США Линдси Грэм выразил уверенность в том, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса в США бы не было. По его словам, Пекин отказал мировому сообществу в проведении расследования в лаборатории в Ухане. По словам сенатора, китайские власти отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка.
Документ предлагает в течение двух месяцев подтвердить Конгрессу, что Китай предоставил полный отчет о появлении пандемии и закрыл все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Без таких подтверждений Трампу разрешат наложить такие санкции, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах.
Долгожительница из Испании Мария Браньяс стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от COVID-19. В марте в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городе Олот, где проживает Браньяс, началась вспышка коронавирусной инфекции. Несмотря на все меры предосторожности, женщина заразилась.
Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты, чтобы не заразить других. По словам дочери Браньяс, ее мать очень скучала взаперти и переживала, что встречает 113-й день рождения в одиночестве. Вскоре ей удалось выздороветь. 17 других постояльцев дома престарелых скончались. По данным геронтологов, пока женщина считается единственным человеком старше 110 лет, выздоровевшим от коронавирусной инфекции.
Congratulations to Maria Branyas, who has now lived through two pandemics plus two world wars. https://t.co/tBxGEedHFc— CGTN World Insight with Tian Wei (@WorldInsight_TW) May 13, 2020
Исследования о коронавирусе
Ученые из Китая и Австралии обнаружили близкий к SARS-CoV-2 коронавирус в естественной среде. По данным исследователей, найденный у летучих мышей коронавирус RmYN02, похож по своим структурным свойствам на коронавирус SARS-CoV-2, что свидетельствует о его естественном происхождении.
Образцы RmYN02 были собраны в юго-западной китайской провинции Юньнань в период с мая по октябрь прошлого года. В его структуре обнаружены патогенные элементы, схожие с аминокислотными соединениями SARS-CoV-2. Ранее ученые считали эти аминокислотные вставки необычными.
Канадские ученые проанализировали мартовскую статистику по темпам распространения коронавируса нового типа в разных регионах мира и пришли к выводу, что климатические условия и температура воздуха никак не влияют на характер развития пандемии — в отличие от карантинных мер.
Эпидемиологи воспользовались данными, которые собирали медицинские службы 144 стран и регионов мира в тот момент времени, когда общее число заболевших COVID-19 достигло отметки в 375 тыс. человек.
С помощью этих данных ученые вычислили, как быстро вирус распространялся в странах, которые расположены на разных широтах. Для этого ученые сравнивали количество больных 20 и 27 марта. Эпидемиологи дополнительно сопоставили эти цифры со строгостью карантина в каждой стране, а также с тем, как менялась погода в то время и с другими климатическими, социальными и экономическими факторами.
Ученые не нашли никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии, что было характерно как для государств Европы и Азии, так и для стран Нового Света и Африки. Кроме того, согласно их результатам, на распространение COVID-19 не влияли ни влажность, ни ВВП, ни уровень урбанизации или расходы на здравоохранение.
Иранские ученые создали тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за 30 секунд, сообщило агентство Mehr. Новинка была продемонстрирована во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.
По данным агентства, набор способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%. Отмечается, что тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы. Однако, как заявил Саттари, тест-система, произведенная компанией научных разработок в сфере нанотехнологий «Кимиа», пока не прошла сертификацию.