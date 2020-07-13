Почти во всех органах умерших от COVID-19 в Нью-Йорке обнаружены сгустки крови

Аутопсия показала, что тромбы, появляющиеся в организме зараженных коронавирусной инфекцией, присутствуют не только в легких, но и почти во всех органах. Об этом сообщила патологоанатом Нью-Йоркского университета Эми Рапкевич.

Результаты своих исследований команда Рапкевич опубликовала в журнале The Lancet EClinicalMedicine. По словам исследователей, COVID-19 может привести к серьезным проблемам для здоровья, таким как инсульт, почечная недостаточность, сердечные воспаления и осложнения иммунной системы.

Ранее врачи сообщали, что при развитии болезни в крупных кровеносных сосудах, а также в легких, сердце, мозге и коже могут возникать тромбы. Но новое исследование предполагает, что сгустки крови также могут появиться в более мелких кровеносных сосудах.