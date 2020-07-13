Почти во всех органах умерших от COVID-19 в Нью-Йорке обнаружены сгустки крови

Аутопсия показала, что тромбы, появляющиеся в организме зараженных коронавирусной инфекцией, присутствуют не только в легких, но и почти во всех органах. Об этом сообщила патологоанатом Нью-Йоркского университета Эми Рапкевич.
Результаты своих исследований команда Рапкевич опубликовала в журнале The Lancet EClinicalMedicine. По словам исследователей, COVID-19 может привести к серьезным проблемам для здоровья, таким как инсульт, почечная недостаточность, сердечные воспаления и осложнения иммунной системы.
Ранее врачи сообщали, что при развитии болезни в крупных кровеносных сосудах, а также в легких, сердце, мозге и коже могут возникать тромбы. Но новое исследование предполагает, что сгустки крови также могут появиться в более мелких кровеносных сосудах.
Авторы работы также указывают на наличие в сердце, почках, печени и других органах мегакариоцитов — гигантских клеток костного мозга, которые обычно не обнаруживаются вне костей и легких.
Исследователи надеются выяснить, как эти клетки влияют на свертываемость крови в мелких сосудах при COVID-19. Отмечается, что в работе были приведены данные о семи вскрытиях, поэтому для более точных выводов нужны исследования на большем числе умерших.