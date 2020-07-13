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Коронавирус 2020

Почти во всех органах умерших от COVID-19 в Нью-Йорке обнаружены сгустки крови

National Geographic Россия
13 июля 2020
Коронавирусная инфекция способствует образованию тромбов.

Аутопсия показала, что тромбы, появляющиеся в организме зараженных коронавирусной инфекцией, присутствуют не только в легких, но и почти во всех органах. Об этом сообщила патологоанатом Нью-Йоркского университета Эми Рапкевич. 

Результаты своих исследований команда Рапкевич опубликовала в журнале The Lancet EClinicalMedicine. По словам исследователей, COVID-19 может привести к серьезным проблемам для здоровья, таким как инсульт, почечная недостаточность, сердечные воспаления и осложнения иммунной системы. 

Ранее врачи сообщали, что при развитии болезни в крупных кровеносных сосудах, а также в легких, сердце, мозге и коже могут возникать тромбы. Но новое исследование предполагает, что сгустки крови также могут появиться в более мелких кровеносных сосудах.

Это было ожидаемо в случае с легкими, но мы обнаруживали это почти в каждом органе, который рассматривали во время вскрытия», — Холли Секон, соавтор исследования.

Авторы работы также указывают на наличие в сердце, почках, печени и других органах мегакариоцитов — гигантских клеток костного мозга, которые обычно не обнаруживаются вне костей и легких. 

Исследователи надеются выяснить, как эти клетки влияют на свертываемость крови в мелких сосудах при COVID-19. Отмечается, что в работе были приведены данные о семи вскрытиях, поэтому для более точных выводов нужны исследования на большем числе умерших. 

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