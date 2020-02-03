Поезд из Пекина едет в Москву без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин – Москва, в понедельник пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах власти, изначально в поезде находились 136 граждан КНР. По запросу российской стороны всех пассажиров на границе сняли китайские пограничники. С работниками, находящимися в составе, проводят специальные медико-профилактические мероприятия.

С полуночи 3 февраля железнодорожное сообщением между Россией и Китаем приостановлено. Как уточнили в пресс-службе губернатора края, пересечь российскую границу по-прежнему могут граждане Китая с видом на жительство в России, для них в Забайкалье подготовлены карантинные помещения.

С 1 февраля 2020 года Россия приостановила регулярное авиасообщение с Китаем. Исключение было сделано для рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае составляет 17 302 человека, 362 из которых погибли. Еще 183 человека заболели вне Китая, один из них скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В пятницу 31 января стало известно о двух первых заразившихся коронавирусом в России.