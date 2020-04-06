Пока все дома: фотографы National Geographic показывают, как их семьи переживают самоизоляцию
По всему миру меры предосторожности в связи с пандемией вынудили некоторые семьи делить со своими родными и без того тесное пространство, тогда как другие, напротив, переживают разлуку. Мир поделился на тех людей, которых вы видите целый день рядом и тех, с которыми вы можете общаться только из окна или с экрана телефона.
Трогательные снимки фотографов фотоагентства Magnum Photos и National Geographic показывают, как они живут во время строгой самоизоляции.
«Семья есть семья — она там, где дом», — говорит фотограф Ян Тех. «Моя семья — дома с моей возлюбленной. Мы проводим время на нашем любимом месте в квартире, смотрим на близлежащие дома и зелень. Это умиротворяет».
«Раньше я думал, что без фотографии я ничто, — говорит фотограф Чиен-Чи Чанг. — Только когда у меня появились дети, я понял, что это без любви я ничто. Из-за общенациональной строгой изоляции здесь, в Австрии, я не мог видеться со своими детьми так часто, как хотел бы. Это было тяжело».
«Я сделал этот снимок во время одной из последних прогулок перед тем, как всем порекомендовали оставатьс дома», — говорит фотограф Рафаль Милах. «Это мои друзья. Мы разговаривали друг с другом на расстоянии. Я сделал снимок и уехал, чтобы задокументировать свое присутствие на карантине».
«Я живу в квартире моей бабушки, которая скончалась год назад», — говорит фотограф Нанна Хейтманн. «Мои родители живут в Германии, куда моя мама эмигрировала после распада Советского Союза. Друг спросил меня, как я свяжусь с моими родителями, если они заболеют, и я поняла, что все российские границы закрыты. И вдруг почувствовала, что живу в другую эпоху, когда было невозможно выхать за пределы страны. Я нашла этот чемоданчик со старыми снимками, которые напомнили мне о том, как мало фотографий я сделала со своей семьей, хотя они так важны для меня».
«Я провожу свои дни в безумном, очаровательном и эмоциональном мире своих детей двух и четырех лет, напоминающем американские горки», — рассказывает Йонас Бендиксен. «Мир сжался, и мы находимся в каком-то невероятном состоянии здесь-и-сейчасности».
(CRISTINA DE MIDDEL, MAGNUM PHOTOS / Сальвадор, Бразилия)
«Моя мама, которой 76 лет, находится в одиночестве в течение последних двух недель», — говорит фотограф Кристина де Миддель. «Раньше мы разговаривали два или три раза в неделю, когда все было нормально, но поскольку сейчас она изолирована, она стала гораздо более зависимой от наших телефонных разговоров. Теперь я созваниваюсь с ней два раза в день ежедневно: утром и пожелать доброй ночи перед тем, как она пойдет спать».
«Подруга "взяла меня с собой" во время семейного созвона через Zoom в честь первого дня рождения дочери ее племянницы, — говорит фотограф Томас Дворжак. — Немногим ранее, когда я освещал кризис, люди дома не понимали и не особо заботились об этом. Теперь по всему миру мы находимся в одинаковой ситуации».
(MARK POWER, MAGNUM PHOTOS / Брайтон, Англия)
«Мой сын Миллиган учится, как завязывать галстук — на виндзорский узел, естественно», — говорит фотограф Марк Пауэр. — Никаких полувиндзоров для моего сына!»
«Мой партнер Зубайр заканчивает первую часть молитвы аср», — говорит фотограф Гюльшан Хан. «Прошло много времени с тех пор, как мы молились вместе. Мы жили в такой спешке».
«Из-за нынешнего кризиса и нашего маленького дома моей семье пришлось разлучиться», — говорит Линдокухле Собеква. «Моя мама живет с моими двумя племянниками, мой брат — с двумя моими сестрами, а я остаюсь с моей девушкой у нее дома. Я думаю о семьях из пяти или десяти человек, которые живут в лачуге, и о том, как им будет трудно дистанцироваться».
(ISMAIL FERDOUS / Нью-Йорк)
«Мне нужно было принять решение: вернуться в Бангладеш к своей семье или остаться в Нью-Йорке», — говорит фотограф Исмаил Фердоус. «Я решил остаться. Каждый день в 7 часов вечера Нью-Йорк аплодирует в течение двух минут, чтобы выразить благодарность всем необходимым работникам. В эти моменты я погружен в нашу коллективную позитивную энергию и чувствую, что остался не зря».
«Мы испытали стресс после того, как узнали, что у двух наших племянников был диагностирован Covid-19», — говорит фотограф Эмин Озмен. «Им четыре и шесть лет, они живут во Франции, далеко от нас. Моя жена Клоэ сидит на диване, погруженная в свои мысли и надеющаяся на лучшее для наших близких».
Фотограф Сим Чи Инь ожидает рождения ребенка через три недели или меньше. Ей сказали, что многие сейчас рожают дома, чтобы избежать больниц. Она и ее партнер обдумывают это, хотя она будет рожать впервые. «Дорогой Лукас, — пишет фотограф Сим Чи Инь своему нерожденному сыну, — мы сделаем все возможное, чтобы оградить тебя от самого худшего в эти времена».
«Нам так повезло жить там, где мы живем», — говорит фотограф Джим Голдберг, описывая ежедневную рутину, в которой темп электронных писем медленнее, но овощи все еще нужно собирать для его утреннего смузи. Его подруга, фотограф Алессандра Сангинетти, трется носом о нос мула.
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