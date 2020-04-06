Пока все дома: фотографы National Geographic показывают, как их семьи переживают самоизоляцию

По всему миру меры предосторожности в связи с пандемией вынудили некоторые семьи делить со своими родными и без того тесное пространство, тогда как другие, напротив, переживают разлуку. Мир поделился на тех людей, которых вы видите целый день рядом и тех, с которыми вы можете общаться только из окна или с экрана телефона.

Трогательные снимки фотографов фотоагентства Magnum Photos и National Geographic показывают, как они живут во время строгой самоизоляции.