Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Китайский коронавирус 2020

Пока все дома: фотографы National Geographic показывают, как их семьи переживают самоизоляцию

06 апреля 2020
nn11618336.ngsversion.1585916131791.adapt.1900.1.jpg
«Перед зеркалом — отражение, которое так нравится моей дочери, — говорит фотограф Энри Канадж, — и отражение того, что я хочу увидеть после того, как все это закончится, — красочная игровая площадка, в которую превратился наш дом».
Фото: ENRI CANAJ, MAGNUM PHOTOS
Фотографы National Geographic и Magnum Photos демонстрируют, как коронавирус влияет на мир, который они видят за окнами своих домов во время карантина — как внутри, так и снаружи.

По всему миру меры предосторожности в связи с пандемией вынудили некоторые семьи делить со своими родными и без того тесное пространство, тогда как другие, напротив, переживают разлуку. Мир поделился на тех людей, которых вы видите целый день рядом и тех, с которыми вы можете общаться только из окна или с экрана телефона. 

Трогательные снимки фотографов фотоагентства Magnum Photos и National Geographic  показывают, как они живут во время строгой самоизоляции. 

_a8a9972-copy.jpg
IAN TEH Куала-Лумпур, Малайзия

«Семья есть семья — она там, где дом», — говорит фотограф Ян Тех. «Моя семья — дома с моей возлюбленной. Мы проводим время на нашем любимом месте в квартире, смотрим на близлежащие дома и зелень. Это умиротворяет».

nn11616396.jpg
CHIEN-CHI CHANG, MAGNUM PHOTOS Грац, Австрия

«Раньше я думал, что без фотографии я ничто, — говорит фотограф Чиен-Чи Чанг. — Только когда у меня появились дети, я понял, что это без любви я ничто. Из-за общенациональной строгой изоляции здесь, в Австрии, я не мог видеться со своими детьми так часто, как хотел бы. Это было тяжело».

nn11618321.jpg
RAFAŁ MILACH, MAGNUM PHOTOS Варшава, Польша

«Я сделал этот снимок во время одной из последних прогулок перед тем, как всем порекомендовали оставатьс дома», — говорит фотограф Рафаль Милах. «Это мои друзья. Мы разговаривали друг с другом на расстоянии. Я сделал снимок и уехал, чтобы задокументировать свое присутствие на карантине».

nn11618474.jpg
NANNA HEITMANN, MAGNUM PHOTOS Москва, Россия

«Я живу в квартире моей бабушки, которая скончалась год назад», — говорит фотограф Нанна Хейтманн. «Мои родители живут в Германии, куда моя мама эмигрировала после распада Советского Союза. Друг спросил меня, как я свяжусь с моими родителями, если они заболеют, и я поняла, что все российские границы закрыты. И вдруг почувствовала, что живу в другую эпоху, когда было невозможно выхать за пределы страны. Я нашла этот чемоданчик со старыми снимками, которые напомнили мне о том, как мало фотографий я сделала со своей семьей, хотя они так важны для меня».

nn11616810.jpg
JONAS BENDIKSEN, MAGNUM PHOTOS Несоддтанген, Норвегия

«Я провожу свои дни в безумном, очаровательном и эмоциональном мире своих детей двух и четырех лет, напоминающем американские горки», — рассказывает Йонас Бендиксен. «Мир сжался, и мы находимся в каком-то невероятном состоянии здесь-и-сейчасности».

nn11618289.jpg
(CRISTINA DE MIDDEL, MAGNUM PHOTOS / Сальвадор, Бразилия)

«Моя мама, которой 76 лет, находится в одиночестве в течение последних двух недель», — говорит фотограф Кристина де Миддель. «Раньше мы разговаривали два или три раза в неделю, когда все было нормально, но поскольку сейчас она изолирована, она стала гораздо более зависимой от наших телефонных разговоров. Теперь я созваниваюсь с ней два раза в день ежедневно: утром и пожелать доброй ночи перед тем, как она пойдет спать».

nn11618422.jpg
THOMAS DWORZAK, MAGNUM PHOTOS Париж, Франция

«Подруга "взяла меня с собой" во время семейного созвона через Zoom в честь первого дня рождения дочери ее племянницы, — говорит фотограф Томас Дворжак. — Немногим ранее, когда я освещал кризис, люди дома не понимали и не особо заботились об этом. Теперь по всему миру мы находимся в одинаковой ситуации».

nn11618482.jpg
(MARK POWER, MAGNUM PHOTOS / Брайтон, Англия)

«Мой сын Миллиган учится, как завязывать галстук — на виндзорский узел, естественно», — говорит фотограф Марк Пауэр. — Никаких полувиндзоров для моего сына!»

20200329871-.jpg
GULSHAN KHAN Йоханнесбург, ЮАР

«Мой партнер Зубайр заканчивает первую часть молитвы аср», — говорит фотограф Гюльшан Хан. «Прошло много времени с тех пор, как мы молились вместе. Мы жили в такой спешке».

nn11618273.jpg
LINDOKUHLE SOBEKWA, MAGNUM PHOTOS Токоза, ЮАР

«Из-за нынешнего кризиса и нашего маленького дома моей семье пришлось разлучиться», — говорит Линдокухле Собеква. «Моя мама живет с моими двумя племянниками, мой брат — с двумя моими сестрами, а я остаюсь с моей девушкой у нее дома. Я думаю о семьях из пяти или десяти человек, которые живут в лачуге, и о том, как им будет трудно дистанцироваться».

if_02.jpg
(ISMAIL FERDOUS / Нью-Йорк)

«Мне нужно было принять решение: вернуться в Бангладеш к своей семье или остаться в Нью-Йорке», — говорит фотограф Исмаил Фердоус. «Я решил остаться. Каждый день в 7 часов вечера Нью-Йорк аплодирует в течение двух минут, чтобы выразить благодарность всем необходимым работникам. В эти моменты я погружен в нашу коллективную позитивную энергию и чувствую, что остался не зря».

nn11616392.jpg
EMIN OZMEN, MAGNUM PHOTOS Стамбул, Турция

«Мы испытали стресс после того, как узнали, что у двух наших племянников был диагностирован Covid-19», — говорит фотограф Эмин Озмен. «Им четыре и шесть лет, они живут во Франции, далеко от нас. Моя жена Клоэ сидит на диване, погруженная в свои мысли и надеющаяся на лучшее для наших близких».

nn11618358.jpg
OLIVIA ARTHUR, MAGNUM PHOTOS «Быть на домашнем аресте для меня не проблема», — говорит фотограф Оливия Артур. «Мне нравится иметь возможность просто быть здесь всем вместе. Самое сложное — научиться быть учителями в той же степени, что и родителями, и провести грань между этими двумя ипостасями».
nn11617327.jpg
SIM CHI YIN, MAGNUM PHOTOS Лондон, Англия

Фотограф Сим Чи Инь ожидает рождения ребенка через три недели или меньше. Ей сказали, что многие сейчас рожают дома, чтобы избежать больниц. Она и ее партнер обдумывают это, хотя она будет рожать впервые. «Дорогой Лукас, — пишет фотограф Сим Чи Инь своему нерожденному сыну, — мы сделаем все возможное, чтобы оградить тебя от самого худшего в эти времена».

nn11618107.jpg
JIM GOLDBERG, MAGNUM PHOTOS Петалума, Калифорния

«Нам так повезло жить там, где мы живем», — говорит фотограф Джим Голдберг, описывая ежедневную рутину, в которой темп электронных писем медленнее, но овощи все еще нужно собирать для его утреннего смузи. Его подруга, фотограф Алессандра Сангинетти, трется носом о нос мула. 

Больше снимков можно посмотреть здесь.

рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Фотографии, спасающие жизни

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла