Полчища оголодавших обезьян хлынули на улицы тайского города: видео

В тайском городе Лопбури на видео попала огромная стая голодных обезьян. Здесь, как и по всей стране, они привыкли к тому, что их с ними делятся едой туристы. Но из-за эпидемии коронавируса улицы опустели — туристы перестали приезжать, а местные жители обезьян не кормят. Теперь животные объединяются в огромные «банды», отнимающие друг у друга то, что удается добыть.

По наблюдениям, в Лопбури живет две крупные «группировки» обезьян. Одна контролирует территории возле храмов, другие — жилую часть города. Участки разделены железнодорожными путями, и обычно животные не пересекают негласную границу, но катастрофическое положение с пищевыми ресурсами заставило их нарушить это правило. На видео сразу две группы гонятся за обезьяной, которая нашла банан. Догнав, голодные собратья наваливаются на нее кучей.