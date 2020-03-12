Полчища оголодавших обезьян хлынули на улицы тайского города: видео

В тайском городе Лопбури на видео попала огромная стая голодных обезьян. Здесь, как и по всей стране, они привыкли к тому, что их с ними делятся едой туристы. Но из-за эпидемии коронавируса улицы опустели — туристы перестали приезжать, а местные жители обезьян не кормят. Теперь животные объединяются в огромные «банды», отнимающие друг у друга то, что удается добыть.
По наблюдениям, в Лопбури живет две крупные «группировки» обезьян. Одна контролирует территории возле храмов, другие — жилую часть города. Участки разделены железнодорожными путями, и обычно животные не пересекают негласную границу, но катастрофическое положение с пищевыми ресурсами заставило их нарушить это правило. На видео сразу две группы гонятся за обезьяной, которая нашла банан. Догнав, голодные собратья наваливаются на нее кучей.
Местные жители говорят, что никогда не видели, чтобы обезьяны были так агрессивны и жестоки. Сейчас они скорее напоминают стаю диких собак.
Посмотрите на дерзкий побег обезьян из лаборатории.