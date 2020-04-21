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Китайский коронавирус 2020

При каких симптомах нужно звонить в скорую, иск против ВОЗ и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
21 апреля 2020
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Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru / flickr.com
Человечество узнает об инфекции все больше.

По последним данным, в мире зафиксировано 2 491 916 случаев коронавирусной инфекции и 170 833 летальных исхода. Выздоровели 655 579 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России подтверждено 5 642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход, выздоровели 427 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3 083), Московской области (718), Санкт-Петербурге (127), Нижегородской области (101), Свердловской области (84), Тульской области (75), Республике Башкортостан (74), Красноярском крае (64), Ростовской области (54) и Республике Татарстан (50).

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3 873 человека.

Главный внештатный специалист Минздрава России Юрий Лобзин сообщил, что доля детей с COVID-19 в общем числе заболевших в России составляет около 3%. Он отметил, что 90% всех случаев COVID-19, диагностированные у детей в России, — это легкие и бессимптомные формы, примерно 10% средней тяжести и 0,5 — 1,2% составляют тяжелые случаи.

«Дети болеют COVID-19 существенно реже, чем другие возрастные категории. По разным данным, в США 5%, в Китае это примерно 2%, в Италии — 1,2%. На сегодняшний день в Российской Федерации — 2,9%», — Юрий Лобзин.

В Москве после переливания плазмы выздоровели трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития. 

«Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», — Анастасия Ракова.

По постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты: за 150 мл плазмы — 1 250 рублей, а за 600 мл — 5 000 рублей.

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин рассказал, при каких симптомах нужно как можно быстрее вызывать скорую помощь. По словам специалиста, вызывать бригаду врачей нужно, если у вас резко повысилась температура выше 38,5 °C.

«То есть не то что плавно нарастает, внезапно на фоне более-менее удовлетворительного состояния у вас возникает подъем температуры гектический, выше 38,5 градуса», — Алексей Бородкин.

Также стоит обратить внимание на слабость, головную боль, першение в горле и резь в глазах. Если к ним добавляются сухой постоянный кашель с ощущением гипоксии — ощущением нехватки воздуха, а движения сопровождаются одышкой, то нужно точно вызывать врачей.

По словам медика, о том, что что-то не в порядке, также свидетельствует проблема со вдохом полной грудью, сопровождающиеся неприятными ощущениями, кашлем и головокружением.

Чтобы определить ресурс дыхания, нужно попытался вдохнуть глубоко полной грудь и задержать дыхание на десять-пятнадцать секунд. Если в этот момент не возникает неприятных ощущений, кашля, головокружения, а также после выдоха дыхание спокойное, то все в порядке, пояснил Бородкин.

Коронавирус в мире

Туристическая полиция Таиланда обнаружила россиян, живущих в палатке в пещере бухты Тонсай. Они застряли в Таиланде из-за пандемии COVID-19 и не могут вернуться в Россию. Отдыхающие заявили, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция похищенное не нашла.

Путешественники задержались в стране, а когда приняли решение лететь домой, авиасообщение уже прекратили. Гостиницу закрыли, знакомых не было, им некуда было идти. Туристы установили палатку в пещере Тонсай и жили там. Полицейские доставили отдыхающих в больницу для сдачи анализов, COVID-19 у них не нашли. После теста офицеры отправили путешественников в один из отелей, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в стране. О произошедшем уведомили посольство России в Таиланде.

В белорусские школы после удлиненных из-за коронавируса каникул в первый день четвертой четверти вернулось около 30-40% учащихся, сообщили в министерстве образования республики.

Как заявила пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая, особый акцент в учебных учреждениях сделан на соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Учащимся необходимо соблюдать социальную дистанцию, в классе — сидеть на расстоянии, исключить рукопожатия, минимизировать контакты, установить все необходимые дезсредства в столовой, санитарных комнатах и местах общего пользования.

Министерство обороны Белоруссии объявило, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая парад Победы. «Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск», — говорится в ответе министра оборона Виктора Хренина на коллективное обращение о запрете мероприятия в связи с пандемией COVID-19.

Благотворительный фонд Alibaba и фонд основателя интернет-компании Джека Ма пожертвуют ВОЗ 100 миллионов медицинских масок, миллион респираторов N95 и миллион тестов для выявления коронавируса.

Отмечается, что распределением средств медицинского назначения из этой партии гуманитарной помощи будет заниматься непосредственно ВОЗ в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в регионах потребностями разных стран.

Жители округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали в федеральный суд совместный иск против ВОЗ, обвинив ее в сокрытии данных относительно пандемии коронавируса. 

Истцы — Ричард Клинг, Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа — требуют с ВОЗ компенсации ущерба за вред, который она причинила пострадавшим от коронавируса американцам. По их мнению, организация не только предприняла ряд неверных действий для предотвращения пандемии, но и участвовала в сокрытии информации о подлинных масштабах вспышки в Китае. 

Округ Уэстчестер примыкает к городу Нью-Йорк с севера. Здесь находится городок Нью-Рошель — фактически пригород Нью-Йорка, откуда началось распространение коронавируса в мегаполисе. о данным Института Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Нью-Рошели умерли 776 инфицированных коронавирусом.

Исследования о коронавирусе

Китайские ученые из Чжэцзянского университета предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса. В исследовании они изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов с COVID-19 из Ханчжоу и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их.

В итоге самые агрессивные мутации из найденных у чжэцзянских пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.

Авторы исследования утверждают, что первыми смогли доказать, что мутация коронавируса может привести к изменению патогенеза болезни. Так, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19, поясняют ученые, способны превосходить вирусную нагрузку слабейших штаммов в 270 раз.

Китайская вакцина успешно прошла испытания на обезьянах. Ее клиническое тестирование начнется в ближайшее время, говорится в исследовании ученых из Китайской академии наук и сравнительной медицины.

Вакцина PiCoVacc разработана фармацевтической компанией Sinovac и Китайской академией наук. Подробности о ней не раскрываются — известно лишь, что она создана на основе инактивированных вирусных частиц. Для ее производства использовались образцы жидкостей, собранных из легких пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19 из Китая, Италии, Испании и Великобритании.

По словам ученых, в ходе испытаний на мышах, крысах и обезьянах не возникло осложнений — животные хорошо перенесли вакцинацию, а антитела к вирусу SARS-CoV-2 в их организме выработались за одну-две недели.

«Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организмы мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19», — Цян Гао, ведущий автор исследования.

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему при коронавирусной инфекции может пропадать обоняние.

«Помимо пульмонологических проблем и поражения респираторного тракта, SARS-CoV-2 может вызывать острый гепатит и конъюнктивит. А теперь мы точно знаем, что коронавирусная инфекция проникает в почки и нервную ткань. <...> Потеря обоняния происходит у очень большого количества заболевших (около 60 процентов) и говорит о том, что вирус взаимодействует напрямую с нервной тканью. В том числе, наблюдаются и спутанность сознания, и эпизоды поражения центральной нервной системы», — Александр Семёнов.

Вирусолог подчеркнул, поскольку еще четыре месяца назад не было известно о существовании нового коронавируса, невозможно было на начало эпидемии знать о многогранности возбудителя COVID-19.

Узнайте, как 99-летний британец смог собрать £12 000 000 для поддержки врачей.

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