При каких симптомах нужно звонить в скорую, иск против ВОЗ и другие новости о коронавирусе
По последним данным, в мире зафиксировано 2 491 916 случаев коронавирусной инфекции и 170 833 летальных исхода. Выздоровели 655 579 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 5 642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход, выздоровели 427 человек.
Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3 083), Московской области (718), Санкт-Петербурге (127), Нижегородской области (101), Свердловской области (84), Тульской области (75), Республике Башкортостан (74), Красноярском крае (64), Ростовской области (54) и Республике Татарстан (50).
Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3 873 человека.
Главный внештатный специалист Минздрава России Юрий Лобзин сообщил, что доля детей с COVID-19 в общем числе заболевших в России составляет около 3%. Он отметил, что 90% всех случаев COVID-19, диагностированные у детей в России, — это легкие и бессимптомные формы, примерно 10% средней тяжести и 0,5 — 1,2% составляют тяжелые случаи.
В Москве после переливания плазмы выздоровели трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.
По постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты: за 150 мл плазмы — 1 250 рублей, а за 600 мл — 5 000 рублей.
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин рассказал, при каких симптомах нужно как можно быстрее вызывать скорую помощь. По словам специалиста, вызывать бригаду врачей нужно, если у вас резко повысилась температура выше 38,5 °C.
Также стоит обратить внимание на слабость, головную боль, першение в горле и резь в глазах. Если к ним добавляются сухой постоянный кашель с ощущением гипоксии — ощущением нехватки воздуха, а движения сопровождаются одышкой, то нужно точно вызывать врачей.
По словам медика, о том, что что-то не в порядке, также свидетельствует проблема со вдохом полной грудью, сопровождающиеся неприятными ощущениями, кашлем и головокружением.
Чтобы определить ресурс дыхания, нужно попытался вдохнуть глубоко полной грудь и задержать дыхание на десять-пятнадцать секунд. Если в этот момент не возникает неприятных ощущений, кашля, головокружения, а также после выдоха дыхание спокойное, то все в порядке, пояснил Бородкин.
Коронавирус в мире
Туристическая полиция Таиланда обнаружила россиян, живущих в палатке в пещере бухты Тонсай. Они застряли в Таиланде из-за пандемии COVID-19 и не могут вернуться в Россию. Отдыхающие заявили, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция похищенное не нашла.
Путешественники задержались в стране, а когда приняли решение лететь домой, авиасообщение уже прекратили. Гостиницу закрыли, знакомых не было, им некуда было идти. Туристы установили палатку в пещере Тонсай и жили там. Полицейские доставили отдыхающих в больницу для сдачи анализов, COVID-19 у них не нашли. После теста офицеры отправили путешественников в один из отелей, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в стране. О произошедшем уведомили посольство России в Таиланде.
Two Russian tourists were found camping in a small cave at Ao Tonsai, the hippie beach set between Railay and Ao Nang. They'd been staying there since hotels were closed early this month. Police sent them to one of the four hotels still open in Krabi town.https://t.co/YJZv5n3W1X— David Luekens (@DavidLuekens) April 20, 2020
В белорусские школы после удлиненных из-за коронавируса каникул в первый день четвертой четверти вернулось около 30-40% учащихся, сообщили в министерстве образования республики.
Как заявила пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая, особый акцент в учебных учреждениях сделан на соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Учащимся необходимо соблюдать социальную дистанцию, в классе — сидеть на расстоянии, исключить рукопожатия, минимизировать контакты, установить все необходимые дезсредства в столовой, санитарных комнатах и местах общего пользования.
Министерство обороны Белоруссии объявило, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая парад Победы. «Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск», — говорится в ответе министра оборона Виктора Хренина на коллективное обращение о запрете мероприятия в связи с пандемией COVID-19.
Благотворительный фонд Alibaba и фонд основателя интернет-компании Джека Ма пожертвуют ВОЗ 100 миллионов медицинских масок, миллион респираторов N95 и миллион тестов для выявления коронавируса.
Отмечается, что распределением средств медицинского назначения из этой партии гуманитарной помощи будет заниматься непосредственно ВОЗ в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в регионах потребностями разных стран.
Supplies donated by @foundation_ma and Alibaba Foundation will be distributed by @WHO to help countries impacted by #COVID19.https://t.co/DVTxBThB3a— Alibaba Group (@AlibabaGroup) April 21, 2020
Жители округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали в федеральный суд совместный иск против ВОЗ, обвинив ее в сокрытии данных относительно пандемии коронавируса.
Истцы — Ричард Клинг, Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа — требуют с ВОЗ компенсации ущерба за вред, который она причинила пострадавшим от коронавируса американцам. По их мнению, организация не только предприняла ряд неверных действий для предотвращения пандемии, но и участвовала в сокрытии информации о подлинных масштабах вспышки в Китае.
Округ Уэстчестер примыкает к городу Нью-Йорк с севера. Здесь находится городок Нью-Рошель — фактически пригород Нью-Йорка, откуда началось распространение коронавируса в мегаполисе. о данным Института Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Нью-Рошели умерли 776 инфицированных коронавирусом.
Исследования о коронавирусе
Китайские ученые из Чжэцзянского университета предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса. В исследовании они изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов с COVID-19 из Ханчжоу и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их.
В итоге самые агрессивные мутации из найденных у чжэцзянских пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.
Авторы исследования утверждают, что первыми смогли доказать, что мутация коронавируса может привести к изменению патогенеза болезни. Так, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19, поясняют ученые, способны превосходить вирусную нагрузку слабейших штаммов в 270 раз.
Des chercheurs de l’université du Zhejiang identifient une trentaine de mutations du #COVIDー19— Helvetia News 🇨🇭🇨🇭 (@HelvetiaNews) April 21, 2020
Les souches les plus agressives sont répandues en Europe, avec un impact sur le développement de la maladie.
Source: MedRxiv.#COVIDー19 #coronavirus #CoronaInfoCH pic.twitter.com/4JYSNkC6Vq
Китайская вакцина успешно прошла испытания на обезьянах. Ее клиническое тестирование начнется в ближайшее время, говорится в исследовании ученых из Китайской академии наук и сравнительной медицины.
Вакцина PiCoVacc разработана фармацевтической компанией Sinovac и Китайской академией наук. Подробности о ней не раскрываются — известно лишь, что она создана на основе инактивированных вирусных частиц. Для ее производства использовались образцы жидкостей, собранных из легких пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19 из Китая, Италии, Испании и Великобритании.
По словам ученых, в ходе испытаний на мышах, крысах и обезьянах не возникло осложнений — животные хорошо перенесли вакцинацию, а антитела к вирусу SARS-CoV-2 в их организме выработались за одну-две недели.
Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему при коронавирусной инфекции может пропадать обоняние.
Вирусолог подчеркнул, поскольку еще четыре месяца назад не было известно о существовании нового коронавируса, невозможно было на начало эпидемии знать о многогранности возбудителя COVID-19.
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