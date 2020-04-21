При каких симптомах нужно звонить в скорую, иск против ВОЗ и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 5 642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход, выздоровели 427 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3 083), Московской области (718), Санкт-Петербурге (127), Нижегородской области (101), Свердловской области (84), Тульской области (75), Республике Башкортостан (74), Красноярском крае (64), Ростовской области (54) и Республике Татарстан (50).

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3 873 человека.

Главный внештатный специалист Минздрава России Юрий Лобзин сообщил, что доля детей с COVID-19 в общем числе заболевших в России составляет около 3%. Он отметил, что 90% всех случаев COVID-19, диагностированные у детей в России, — это легкие и бессимптомные формы, примерно 10% средней тяжести и 0,5 — 1,2% составляют тяжелые случаи.