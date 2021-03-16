Приостановка авиасообщения с Великобританией снова продлена

Россия еще на месяц — до 16 апреля включительно — продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции. Решение принято «для обеспечения защиты здоровья населения», говорится в сообщении.

Впервые приостановка авиасообщения с Великобританией случилась 22 декабря 2020 года — сначала до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма COVID-19, затем решение было продлено до 1 февраля, потом до 16 февраля и далее до 16 марта.