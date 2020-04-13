Пробки из «скорых» в Подмосковье, «масштабное бедствие» в США и другие новости о коронавирусе
По данным на 13 апреля, в мире зафиксированы 1 856 381 случай коронавирусной инфекции и 114 289 летальных исходов. 429 117 человек выздоровели.
Коронавирус в России
За последние сутки в РФ подтверждено 2 558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Полностью выздоровели 179 человек.
Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.
На официальном сайте мэра и правительства Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Пропускной режим вводится в Москве и Московской области с 15 апреля. Власти столицы ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях. Пропуск для работающих в организациях, деятельность которых не приостановлена, выдается до 30 апреля. Два остальных пропуска могут быть выданы на один календарный день.
Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и иметь с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Для передвижения по городу пешком оформление цифрового пропуска не требуется.
Спецборт из Китая приземлился в Екатеринбурге. На борту: 3 миллиона медицинских масок, 6 тысяч очков, 300 тысяч пар перчаток, 40 тысяч защитных костюмов. Впереди еще 3 подобных борта, а общая стоимость — 5 миллионов долларов. Гуманитарную помощь профинансировали бизнесмены pic.twitter.com/8V55opcTIV— Лента.ру (@lentaruofficial) April 13, 2020
Только за субботу, 11 апреля, в Москве было выписано 1 358 штрафов в отношении граждан, нарушивших социальную дистанцию. Люди были оштрафованы за то, что, находясь на улице, собирались в группы, а также находились на улице без конкретной причины (поход в магазин, вынос мусора, прогулка с собакой). Сумма штрафа составляет 4 000 рублей для первого нарушения и 5 000 рублей — для повторного.
Также административные наказания получили 18 торговых предприятий, не соблюдавших законодательство в отношении обеспечения социального дистанцирования. Кроме того, 30 зараженных COVID-19 москвичей, нарушивших самоизоляцию, были привлечены к административной ответственности и отправлены на принудительное лечение.
Очередь скорых. #moscow химки #COVID19 pic.twitter.com/A8sxS64rHZ— coronavirus epidemic (@Epidemic2020) April 11, 2020
Перед клиническим центром ФМБА в Химках образовалась пробка из «скорых», которые везли пациентов с коронавирусной инфекцией. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун объяснил это большим наплывом пациентов.
Российским властям необходимо проанализировать ситуацию в здравоохранении после спада распространения коронавируса и сделать выводы о дальнейших путях развития отрасли, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова признала, что власти недостаточно внимания уделяли тому, насколько эффективно должны быть подготовлены инфекционные службы.
Коронавирус в мире
Впервые в истории США во всех штатах страны был объявлен режим «масштабного бедствия». Это положение ввел 11 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Вайоминг — последний американский штат, где был объявлен режим. Губернатор штата официально обратился к главе Белого дома 9 апреля и попросил ввести это положение.
Соединенные штаты остаются главным очагом заражения COVID-19 в мире. В стране выявлено 560 433 инфицированных, 22 115 смертей и 32 634 выздоровевших.
Введение положения «масштабного бедствия» означает, что органы власти штатов и некоторые некоммерческие организации получают финансирование из федерального бюджета. При этом действия штатов координируются с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и инженерными войсками армии США.
Пасхальные богослужения в Ватикане и большей части католических церквей по всему миру прошли без прихожан. В пятницу Папа Римский Франциск провел Крестный ход на площади перед собором Святого Петра. Таким образом, шествие впервые за 55 лет прошло не у стен Колизея, кроме того, верующих и паломников на нем не было.
Службу Великой субботы папа римский Франциск провел в незаполненном соборе Святого Петра в Ватикане — католики из разных стран могли увидеть ее в прямом эфире. Пасхальная месса прошла в пустой базилике Святого Петра при участии нескольких представителей церкви.
Pope Francis led his Easter Mass in an empty St. Peter's Basilica in an event scaled down by the coronavirus pandemic https://t.co/RxVR2H5QJJ pic.twitter.com/wkprUNBe6B— Reuters (@Reuters) April 12, 2020
Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.
Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, выписан из больницы. Пока глава правительства к исполнению служебных обязанностей не вернется. Как ожидается, Джонсон продолжит лечение в резиденции в Чекерс. Премьер поблагодарил всех врачей, лечивших его в больнице святого Томаса, и добавил, что его мысли — с теми, кого затронула эпидемия коронавируса.
Primeiro Ministro Britânico Boris Johnson, antes de pegar o coronavirus... Vejam o carrão dele no final do video... #COVID2019 #coronavirus pic.twitter.com/hg2ogSBGW8— Xareu (@xelelete) April 12, 2020
Исследования о коронавирусе
Проанализировав генетическую историю вируса, исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что он мутировал за время распространения по миру. Исходный тип вируса, который передался людям, оказался наиболее распространен в Австралии и США. Ученые назвали его «типом А». Позже он мутировал в «тип В», который и вызвал эпидемию в Китае. У жителей Европы чаще встречается «тип С», который является дочерним от «типа В». Ученые подчеркивают, что коронавирус продолжает мутировать.
У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие коронавируса. В национальном центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что взяли у пациентов пробы из органов дыхания для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели.
Южнокорейские специалисты предполагают, что с высокой долей вероятности пациенты не были заражены повторно, а ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь. Отмечается, что анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.
Согласно руководящим принципам ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после двух подряд отрицательных результатов с интервалом не менее 24 часов. В организации заявили, что им нужно больше времени для анализа поступившей информации.
Южнокорейские ученые выявили 38 антител, которые могут нейтрализовывать вирус COVID-19, антитела могут быть в дальнейшем использованы в лекарствах для лечения заболевших, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
В ходе исследований изучалась способность к нейтрализации вируса среди 106 образцов антител, которые показали хорошую сочетаемость с COVID-19. В ходе эксперимента антитела и вирус вместе помещались в клетку-хозяина, и затем изучалось, насколько вирус теряет свои свойства из-за антител. В результате были выявлены 38 образцов антител с наиболее высокой способностью к нейтрализации.
KCDC планирует провести оценку эффективности лекарственных средств на основе антител с использованием экспериментальной модели на животных, в том числе на мышах.
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