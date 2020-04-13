Пробки из «скорых» в Подмосковье, «масштабное бедствие» в США и другие новости о коронавирусе

Проанализировав генетическую историю вируса, исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что он мутировал за время распространения по миру. Исходный тип вируса, который передался людям, оказался наиболее распространен в Австралии и США. Ученые назвали его «типом А». Позже он мутировал в «тип В», который и вызвал эпидемию в Китае. У жителей Европы чаще встречается «тип С», который является дочерним от «типа В». Ученые подчеркивают, что коронавирус продолжает мутировать.

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие коронавируса. В национальном центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что взяли у пациентов пробы из органов дыхания для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели.

Южнокорейские специалисты предполагают, что с высокой долей вероятности пациенты не были заражены повторно, а ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь. Отмечается, что анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.

Согласно руководящим принципам ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после двух подряд отрицательных результатов с интервалом не менее 24 часов. В организации заявили, что им нужно больше времени для анализа поступившей информации.