50 000 000 сотрудников туристической сферы могут потерять работу из-за пандемии коронавируса

WTTC утверждает, что из-за пандемии в туристической отрасли может быть потеряно до 50 000 000 рабочих мест – это около 12-14% от всей индустрии. Исполнительный директор организации Глория Гевара отмечает, что туристический сектор может сократиться на 25% в 2020 году.

Совет призывает правительства по всему миру предпринять несколько шагов для защиты отрасли, в том числе: