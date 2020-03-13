Китайский коронавирус 2020
50 000 000 сотрудников туристической сферы могут потерять работу из-за пандемии коронавируса
Мрачный прогноз Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).
WTTC утверждает, что из-за пандемии в туристической отрасли может быть потеряно до 50 000 000 рабочих мест – это около 12-14% от всей индустрии. Исполнительный директор организации Глория Гевара отмечает, что туристический сектор может сократиться на 25% в 2020 году.
Совет призывает правительства по всему миру предпринять несколько шагов для защиты отрасли, в том числе:
- Отменить или упростить получение виз, где это возможно, а также снизить затраты на их получение;
- Снизить налоги для пассажиров, такие как сборы с авиапассажиров;
- Увеличить бюджеты для продвижения туристических направлений.
«Вспышка Covid-19 явно представляет собой серьезную угрозу для отрасли в целом, для тех, кто работает в ней, и для тех, кто хочет продолжать путешествовать. Но путешествия и туризм имеют силы, чтобы преодолеть эту проблему и станут только сильнее», — Глория Гевара.
Индустрия туризма сильно пострадала от распространения коронавируса, так как многие страны ввели ограничения на поездки в попытке сдержать его распространение.
По данным на 13 марта, общее количество заразившихся коронавирусом составляет 136 682 человека, из которых 4 976 скончались, а 70 352 были выписаны из медицинских учреждений.