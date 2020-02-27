Продажи туров в Италию приостановлены из-за коронавируса
27 февраля Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Как отметили в компании, туристы могут перебронировать турпакеты в Италию на любое другое направление из ассортимента TEZ Tour в агентстве, где был приобретен тур, или аннулировать поездку.
Туроператор «Интурист» также приостановил продажи туров в Италию в соответствии с рекомендациями Ростуризма. Как рассказали в компании, глубина продаж туров достигает сентября.
В компании отметили, что продажей туров в Южную Корею не занимаются, а Иран не пользовался спросом у российских туристов после крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном 8 января. Приостановку продаж туров подтвердили и в компании Jet Travel.
В Ростуризме сообщили, что в Италии находятся 7 тысяч организованных туристов, отправленных на отдых туроператорами. Все они будут возвращаться в разное время.
В соответствии с рекомендациями Ростуризма туристы, купившие туры у туроператоров, имеют право требовать расторжения договора о реализации туристического продукта или изменения его условий. Если тур аннулирован до начала поездки, туроператор должен вернуть всю стоимость турпродукта, если во время путешествия, то часть стоимости тура в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
Италия на прошлой неделе стала главным очагом распространения коронавируса в Европе. За 72 часа после первого инфицированного коронавирусом только в регионе Ломбардия обнаружили более 90 зараженных. По последним данным, общее количество заболевших COVID-19 в Италии составляет 453 человека, 12 из которых скончались.
В Южной Корее на 27 февраля зафиксировано 1 595 случаев заражения и 13 смертей. Иран занимает второе место после Китая по количеству летальных исходов. В этой стране заражен 141 человек, из которых 22 погибли.