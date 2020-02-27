Продажи туров в Италию приостановлены из-за коронавируса

В компании отметили, что продажей туров в Южную Корею не занимаются, а Иран не пользовался спросом у российских туристов после крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном 8 января. Приостановку продаж туров подтвердили и в компании Jet Travel.

В Ростуризме сообщили, что в Италии находятся 7 тысяч организованных туристов, отправленных на отдых туроператорами. Все они будут возвращаться в разное время.

В соответствии с рекомендациями Ростуризма туристы, купившие туры у туроператоров, имеют право требовать расторжения договора о реализации туристического продукта или изменения его условий. Если тур аннулирован до начала поездки, туроператор должен вернуть всю стоимость турпродукта, если во время путешествия, то часть стоимости тура в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.