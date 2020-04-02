Продление нерабочей недели, прогноз на миллион заражённых и другие новости о коронавирусе
По данным на 2 апреля, в мире выявлено 939 483 случая коронавирусной инфекции, 47 295 человек скончались, 195 371 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заболевших превысит миллион в самое ближайшее время.
Глава ВОЗ подчеркнул важность оказания помощи развивающимся странам и наименее защищенным слоям населения. Он также порекомендовал всем странам устанавливать станции для мытья рук у входа в общественные здания, офисы, железнодорожные станции, а также на автобусных остановках. Кроме того, Гебрейесус поблагодарил ученых всего мира за их усилия в борьбе с коронавирусом.
«Три месяца назад мы почти ничего не знали об этом вирусе. А теперь знаем очень много и каждый день узнаем все больше», — сказал Гебрейесус.
За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.
Всего на 2 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.
В столице подтверждено 595 новых случаев COVID-19. Всего в Москве зафиксировано 2475 случаев коронавируса. Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет и еще около 15% — старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших — дети.
Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Согласно заявлению вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, на данный момент случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано только в 10 регионах России. Это республика Алтай, Тува, Карелия, Ингушетия и Карачаево-Черкессия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, Камчатский край и Еврейская автономная область.
Голикова и Попова предложили продлить период нерабочих дней в России. По словам Поповой, 45 регионов страны находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса.
Голикова также сообщила, что ежедневно в Россию будут пускать не более 700 человек. Прилетающих в обязательном порядке будут помещать в обсерваторы в случае, если они прилетели в города, где у них нет постоянной прописки и места жительства.
Росстат рассматривает возможность переноса Всероссийской переписи населения, которая должна была пройти в октябре этого года, на 2021 год. В ведомстве уточнили, что новые сроки проведения переписи будут определены правительством РФ.
Глава Росстата Павел Малков сказал, что «смещение сроков не повлияет на качество и результат, наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России».
Также рассматривается перенос Парада Победы на осень или проведение мероприятия без зрителей. Сегодня, 2 апреля в 16:00 по московскому времени президент РФ Владимир Путин также запишет новое обращение к гражданам страны.
В Лондоне от коронавируса умер 13-летний подросток, не имевший сопутствующих заболеваний. Ребенок скончался менее чем через неделю после госпитализации и постановки диагноза. Он стал самой молодой жертвой коронавируса SARS-CoV-2 в Соединенном Королевстве.
«У него начали проявляться симптомы, стало трудно дышать, и он был госпитализирован в больницу Королевского колледжа Лондона. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем ввели в кому», — рассказала семья подростка. Результаты вскрытия родственники должны получить 2 апреля.
Медики Северной Кореи заявили, что в стране не было зарегистрировано подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
«Мы провели превентивные и научные меры, такие как проверки и карантин для всех прибывающих в нашу страну и тщательная дезинфекция всех товаров, а также закрытие границ и блокировка всех морских и воздушных путей», — Пак Мен Су, глава антиэпидемиологического отдела Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями.
Северокорейские власти разрешили всем иностранным гражданам, проживающим в стране, посещать магазины, рестораны и предприятия бытового обслуживания спустя два месяца после введения ограничительных мер.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на собственные источники писала, что власти КНДР тайно просили международное сообщество помочь с тестами на коронавирус, которых в стране недостаточно.
Ученые проанализировали порядка 70 000 случаев госпитализации и смерти зараженных SARS-CoV-2 и подтвердили, что шансы умереть от COVID-19 сильно зависят от возраста.
Исследование показало, что лишь 0,04% подростков от 10 до 19 лет, заразившихся коронавирусом, нуждались в стационарном лечении — при этом 18% пожилых пациентов (от 80 и старше) требовались госпитализация и постоянное наблюдение врача, 4% инфицированных от 40 лет и выше, а также более 8% больных, которым было по 50 лет.
Для заболевших моложе 39 лет шансы погибнуть вследствие коронавирусной инфекции были практически нулевыми, в возрасте 40-49 лет — 0,2%, 50-59 лет — 0,6%, 60-69 лет — менее 2%. Для пациентов от 70 до 79 лет риск повышался до 4,3%, а для тех, кому было за 80, — до 7,8%.
Британские ученые разрабатывают тест для обнаружения коронавируса в сточных водах. Команда исследователей предлагает механизм тестирования, который обещает быть быстрым, доступным и точным.
Ученые обещают, что тест будет определять наличие коронавируса моментально. На тесте появится зеленый круг в случае наличия SARS-CoV-2, и синий круг, если вируса нет.
Такие данные могут быть чрезвычайно полезны для отслеживания и контроля распространения заболевания, которое не всегда проявляется через заметные симптомы, отмечают британские исследователи.
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