Продление нерабочей недели, прогноз на миллион заражённых и другие новости о коронавирусе

Глава ВОЗ подчеркнул важность оказания помощи развивающимся странам и наименее защищенным слоям населения. Он также порекомендовал всем странам устанавливать станции для мытья рук у входа в общественные здания, офисы, железнодорожные станции, а также на автобусных остановках. Кроме того, Гебрейесус поблагодарил ученых всего мира за их усилия в борьбе с коронавирусом.

«Три месяца назад мы почти ничего не знали об этом вирусе. А теперь знаем очень много и каждый день узнаем все больше», — сказал Гебрейесус.

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.

Всего на 2 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.