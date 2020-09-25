Птичье пение изменилось в тишине карантина из-за COVID-19

«Когда в городе было шумно, они очень громко пели, — сказала Элизабет Деррибери, поведенческий эколог из Университета Теннесси, руководившая исследованием. — Но когда весной прекратилось движение транспорта в связи с постановлением о самоизоляции в масштабе штата, уровень шума снизился на 50 процентов».

Исследователи обнаружили, что количество автомобилей на мосту Золотые Ворота упало до уровня 1954 года. Они сравнили данные пения птиц, собранные в предыдущие годы, с записями, сделанными в тех же местах с апреля по май 2020 года, и обнаружили, что воробьинообразные зонотрихии теперь пели куда тише и могли брать гораздо более низкие ноты, что, в свою очередь, расширило их диапазон и улучшило их вокал.

Представьте, что вы собираетесь на вечеринку в доме друга: в начале ночи вы говорите с нормальной громкостью, но по мере того, как место заполняется, вам нужно повышать голос, чтобы вас услышали.