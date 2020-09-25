Птичье пение изменилось в тишине карантина из-за COVID-19
По данным нового исследования, опубликованного 24 сентября, по мере того как улицы Сан-Франциско (Калифорния) опустели в первые месяцы пандемии, самцы городских птиц начали петь тише и улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их привлекательнее в глазах самок.
Эта работа дополняет растущий объем исследований, описывающих, как животные — от китов до койотов или изученных в Калифорнии белоголовых зонотрихий — адаптировали свое поведение к пандемии COVID-19, которая вынудила людей сидеть по домам. Это явление получило название «антропауза».
«Когда в городе было шумно, они очень громко пели, — сказала Элизабет Деррибери, поведенческий эколог из Университета Теннесси, руководившая исследованием. — Но когда весной прекратилось движение транспорта в связи с постановлением о самоизоляции в масштабе штата, уровень шума снизился на 50 процентов».
Исследователи обнаружили, что количество автомобилей на мосту Золотые Ворота упало до уровня 1954 года. Они сравнили данные пения птиц, собранные в предыдущие годы, с записями, сделанными в тех же местах с апреля по май 2020 года, и обнаружили, что воробьинообразные зонотрихии теперь пели куда тише и могли брать гораздо более низкие ноты, что, в свою очередь, расширило их диапазон и улучшило их вокал.
Представьте, что вы собираетесь на вечеринку в доме друга: в начале ночи вы говорите с нормальной громкостью, но по мере того, как место заполняется, вам нужно повышать голос, чтобы вас услышали.
По мере уменьшения шумового загрязнения «их песни звучали лучше, они звучали сексуальнее, — сказала она. — Они были лучшими соперниками и казались женщинам лучшими спутниками».
Ученые были удивлены тем, насколько сильно упала громкость их песен — почти на треть. Впрочем, трели воробьинообразных можно было услышать даже вдвое дальше, чем до отключения, что связано с сообщениями о птичьих песнях, которые стали более заметными для людей.
Авторы заявили, что их исследование показало, насколько быстро птицы могут адаптироваться к изменяющейся среде, и предполагают, что поиск долгосрочных решений по сдерживанию шумового загрязнения может привести к другим положительным результатам, таким как более высокое видовое разнообразие.
Посмотрите, как тюлень пристает к дайверу с объятиями.