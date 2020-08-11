Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от COVID-19

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, речь идет о вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса и чувствует себя хорошо. По его словам, после первого укола температура тела у его дочери составила 38 °C, на следующий день — чуть больше 37 °C. «И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры [антител] высокие», — сказал президент.

Путин уточнил у Мурашко, зарегистрированы ли где-то еще в мире подобные вакцины. Глава Минздрава ответил, что есть разработки в Китае и в ряде других стран, «но там еще идут клинические исследования». «По сути дела регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первое», — сказал глава Минздрава.

По данным на 11 августа в мире выявлено более 20 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Официально от COVID-19 скончались более 740 тысяч человек.

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