Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам в связи с пандемией коронавирусной инфекции, на котором объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. По словам президента, смягчение режима должно осуществляться поэтапно.

В соответствии с президентским указом, главы регионов самостоятельно принимают решение относительно продления или снятия ограничений из-за коронавируса, исходя из эпидемиологической обстановки.