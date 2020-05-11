Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам в связи с пандемией коронавирусной инфекции, на котором объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. По словам президента, смягчение режима должно осуществляться поэтапно.
В соответствии с президентским указом, главы регионов самостоятельно принимают решение относительно продления или снятия ограничений из-за коронавируса, исходя из эпидемиологической обстановки.
Глава государства добавил, что с 12 мая восстанавливается работа всех базовых отраслей экономики. При этом, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, а все предприятия, магазины и другие учреждения должны соблюдать санитарные требования.
Также Путин объявил о дополнительных мерах поддержки для граждан и бизнеса:
- нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода;
- с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тыс руб на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно;
- минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том числе студентов);
- устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей;
- полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал;
- с 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости;
- если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут;
- ставка по новым кредитам для поддержки занятости — 2%, платить ежемесячно не надо;
- индивидуальные предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ, кроме того, им вернут налог, уплаченный в 2019 году.
Согласно статистике на 11 мая, в России выявлено 221 496 случаев COVID-19 и 2 012 летальных исходов, выздоровели 39 860 человек.