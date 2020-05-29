Рекордное количество смертей в России и другие новости о коронавирусе

По данным на 29 мая, в мире зафиксировано 5 923 496 случаев коронавирусной инфекции и 364 224 летальных исхода. Выздоровели 2 595 103 человека.
Коронавирус в России
По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода — это рекордный показатель с начала эпидемии. Выздоровели 8 264 человека.
Всего в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины. Однако, по мнению градоначальника, в Москве уже начался переход к нормальной жизни.
Минздрав не откажется от применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения решила приостановить его испытания. В ведомстве отметили, что решение ВОЗ «основано на доказательствах кардиотоксичности, которая у госпитализированных пациентов с высокой частотой встречаемости сопутствующих заболеваний способна приводить к жизнеугрожающим нарушениям ритма сердца».
Однако многие результаты зарубежных исследований и «отечественный опыт» показывает, что назначать гидроксихолорохин определенным пациентам с COVID-19 можно «в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма».
Пока в мире нет зарегистрированных противовирусных препаратов, показанных для лечения коронавирусной инфекции, поэтому применение любых препаратов проводится только с согласия пациентов, отметили в Минздраве.
Российские разработчики предложили ВОЗ восемь прототипов вакцин от коронавируса, которые находятся на разных этапах исследований. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Всего в перспективном перечне ВОЗ на сегодняшний день значится 124 прототипа вакцины, основанных на разных платформах, представленных учеными разных стран.
Коронавирус в мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил о смягчении с 1 июня ряда ограничительных мер, ранее введенных в связи с угрозой коронавируса. С понедельника граждане смогут вновь совершать междугородние поездки.
Кроме того, при соблюдении норм безопасности вновь разрешат посещение пляжей, заповедников и парков. Открываются кафе, музеи и детские сады. Также с 1 июня на работу вернутся госслужащие, ранее отправленные в отпуска или работавшие в «гибком» режиме.
Во Франции со 2 июня разрешат открыть кафе и рестораны в «зеленых» (эпидемиологически наиболее благополучных) зонах, объявил премьер-министр Эдуар Филипп.
На всей территории страны откроются парки и общественные сады, музеи и исторические достопримечательности. Отменяется со 2 июня запрет на отъезд от места жительства на расстояние более 100 км без специального разрешения.
[DIRECT] #EdouardPhilippe : «Sur le plan sanitaire, les nouvelles ne sont pas suffisamment bonnes pour dire que tout redeviendrait normal. Nous devons rester prudents» https://t.co/ChUocyP1Bb pic.twitter.com/eVT5bCMoy7— Le Parisien (@le_Parisien) May 28, 2020
В Вене запустили колесо обозрения Wiener Riesenrad, это стало для города символом выхода из ограничений и возвращения к нормальной жизни.
«Колесо обозрения Wiener Riesenrad, символ Вены и туризма, столь важного для города, постоянно вращалось с конца Второй мировой войны, но из-за коронавируса было вынуждено остановиться в середине марта впервые за 75 лет», — сообщают в Венском совете по туризму.
#wirsindÖsterreich hat euch die schönsten Sehenswürdigkeiten ins Wohnzimmer gebracht. Nun bringt euch das Wiener Riesenrad Musik nach Hause!— MuseumsQuartier Wien (@mqwien) May 28, 2020
‼️ #LIVESTREAM HEUTE, 16-23h ‼️
u.a. mit @CamoKrooked , @jamescottriall , Ildikó Raimondi, Anna Ullrich & mehr!https://t.co/hx3LgqgIbY pic.twitter.com/T0u4tW1Pg3
В конце XIX века в мире был бум строительства колес обозрения. В Вене колесо высотой почти 65 метров было построено в парке Пратер к 50-летию царствования императора Франца Иосифа. На момент открытия в июне 1897 года оно было одним из самых высоких. Первоначально на колесо подвесили 30 кабин в форме небольших вагончиков, но после Второй мировой войны половину сняли из соображений безопасности. Колесо движется со скоростью 2,7 км/ч, длительность поездки составляет 12-15 минут.
Исследования о коронавирусе
Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был жертвой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а не ее источником. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая Гао Фу.
По словам Фу, в начале января он отправился в Ухань, чтобы выяснить, откуда произошел новый коронавирус. Однако в образцах животных патоген не обнаружили, в то же время наличие инфекции зафиксировали в окружающей среде, в том числе в сточных водах.
Фу сказал, что китайское правительство и ученые «прилагают все усилия» для изучения происхождения вируса, но патоген характеризуется межвидовой передачей, и до настоящего времени промежуточные хозяева вируса еще не найдены.
Американская «саморазмножающаяся» вакцина LION успешно защитила организм мышей и обезьян от заражения коронавирусом нового типа.
Главное отличие этой вакцины от других препаратов такого рода состоит в том, что она основана на саморазмножающейся вирусной РНК, которая может копировать себя, но не формировать новые вирусные частицы. Подобный подход, как надеялись ученые, заставит организм пациента вырабатывать больше вирусных белков. В результате сильный иммунный ответ появится с большей вероятностью.
Чтобы проверить, так ли это на самом деле, исследователи из Университета штата Вашингтон испытали вакцину на трансгенных мышах и свинохвостых макаках. Опыты подтвердили, что благодаря одиночным инъекциям небольших доз вакцины организм приматов и грызунов действительно начал вырабатывать большие количества антител, которые могут соединяться с разными частями оболочки SARS-CoV-2 и нейтрализовать вирус.
Последующие опыты показали, что вакцина одинаково хорошо действовала и на молодых, и на пожилых животных, защищая их от атак коронавируса. Подобные результаты, как отмечают исследователи, открыли дорогу для проведения клинических испытаний LION, которой теперь дали новое название – HDT-301. Как надеются ученые, эксперименты на добровольцах быстро помогут им доказать, что вакцина безопасна для человека и действует на него так же эффективно, как на приматов и грызунов.