Рекордное количество смертей в России и другие новости о коронавирусе

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода — это рекордный показатель с начала эпидемии. Выздоровели 8 264 человека.

Всего в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины. Однако, по мнению градоначальника, в Москве уже начался переход к нормальной жизни.