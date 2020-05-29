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Китайский коронавирус 2020

Рекордное количество смертей в России и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
29 мая 2020
Коронавирус
Число зараженных в мире вплотную приблизилось к отметке в 6 миллионов.

По данным на 29 мая, в мире зафиксировано 5 923 496 случаев коронавирусной инфекции и 364 224 летальных исхода. Выздоровели 2 595 103 человека.

Коронавирус в России

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода — это рекордный показатель с начала эпидемии. Выздоровели 8 264 человека.

Всего в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины. Однако, по мнению градоначальника, в Москве уже начался переход к нормальной жизни.

«Это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять», — Сергей Собянин.

Минздрав не откажется от применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения решила приостановить его испытания. В ведомстве отметили, что решение ВОЗ «основано на доказательствах кардиотоксичности, которая у госпитализированных пациентов с высокой частотой встречаемости сопутствующих заболеваний способна приводить к жизнеугрожающим нарушениям ритма сердца».

Однако многие результаты зарубежных исследований и «отечественный опыт» показывает, что назначать гидроксихолорохин определенным пациентам с COVID-19 можно «в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма».

Пока в мире нет зарегистрированных противовирусных препаратов, показанных для лечения коронавирусной инфекции, поэтому применение любых препаратов проводится только с согласия пациентов, отметили в Минздраве.

Коронавирус
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Российские разработчики предложили ВОЗ восемь прототипов вакцин от коронавируса, которые находятся на разных этапах исследований. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Некоторые из этих вакцин заканчивают испытания на животных, другие уже начинают клинические исследования на добровольцах», — Мелита Вуйнович.

Всего в перспективном перечне ВОЗ на сегодняшний день значится 124 прототипа вакцины, основанных на разных платформах, представленных учеными разных стран.

Коронавирус в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил о смягчении с 1 июня ряда ограничительных мер, ранее введенных в связи с угрозой коронавируса. С понедельника граждане смогут вновь совершать междугородние поездки.

Кроме того, при соблюдении норм безопасности вновь разрешат посещение пляжей, заповедников и парков. Открываются кафе, музеи и детские сады. Также с 1 июня на работу вернутся госслужащие, ранее отправленные в отпуска или работавшие в «гибком» режиме.

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Во Франции со 2 июня разрешат открыть кафе и рестораны в «зеленых» (эпидемиологически наиболее благополучных) зонах, объявил премьер-министр Эдуар Филипп.

На всей территории страны откроются парки и общественные сады, музеи и исторические достопримечательности. Отменяется со 2 июня запрет на отъезд от места жительства на расстояние более 100 км без специального разрешения.

В Вене запустили колесо обозрения Wiener Riesenrad, это стало для города символом выхода из ограничений и возвращения к нормальной жизни.

«Колесо обозрения Wiener Riesenrad, символ Вены и туризма, столь важного для города, постоянно вращалось с конца Второй мировой войны, но из-за коронавируса было вынуждено остановиться в середине марта впервые за 75 лет», — сообщают в Венском совете по туризму. 

В конце XIX века в мире был бум строительства колес обозрения. В Вене колесо высотой почти 65 метров было построено в парке Пратер к 50-летию царствования императора Франца Иосифа. На момент открытия в июне 1897 года оно было одним из самых высоких. Первоначально на колесо подвесили 30 кабин в форме небольших вагончиков, но после Второй мировой войны половину сняли из соображений безопасности. Колесо движется со скоростью 2,7 км/ч, длительность поездки составляет 12-15 минут.

Исследования о коронавирусе

Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был жертвой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а не ее источником. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая Гао Фу. 

По словам Фу, в начале января он отправился в Ухань, чтобы выяснить, откуда произошел новый коронавирус. Однако в образцах животных патоген не обнаружили, в то же время наличие инфекции зафиксировали в окружающей среде, в том числе в сточных водах.

Фу сказал, что китайское правительство и ученые «прилагают все усилия» для изучения происхождения вируса, но патоген характеризуется межвидовой передачей, и до настоящего времени промежуточные хозяева вируса еще не найдены.

«Сначала мы предполагали, что на рынке морепродуктов может быть вирус, но теперь нам кажется, что рынок похож на жертву патогена. Новый коронавирус существовал задолго до этого», — Гао Фу.

Американская «саморазмножающаяся» вакцина LION успешно защитила организм мышей и обезьян от заражения коронавирусом нового типа.

Главное отличие этой вакцины от других препаратов такого рода состоит в том, что она основана на саморазмножающейся вирусной РНК, которая может копировать себя, но не формировать новые вирусные частицы. Подобный подход, как надеялись ученые, заставит организм пациента вырабатывать больше вирусных белков. В результате сильный иммунный ответ появится с большей вероятностью.

Чтобы проверить, так ли это на самом деле, исследователи из Университета штата Вашингтон испытали вакцину на трансгенных мышах и свинохвостых макаках. Опыты подтвердили, что благодаря одиночным инъекциям небольших доз вакцины организм приматов и грызунов действительно начал вырабатывать большие количества антител, которые могут соединяться с разными частями оболочки SARS-CoV-2 и нейтрализовать вирус.

Последующие опыты показали, что вакцина одинаково хорошо действовала и на молодых, и на пожилых животных, защищая их от атак коронавируса. Подобные результаты, как отмечают исследователи, открыли дорогу для проведения клинических испытаний LION, которой теперь дали новое название – HDT-301. Как надеются ученые, эксперименты на добровольцах быстро помогут им доказать, что вакцина безопасна для человека и действует на него так же эффективно, как на приматов и грызунов.

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