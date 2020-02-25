В Ухане 195 человек повторно заразились COVID-19

В сообщении ведомства не уточняется, чем могут быть обусловлены повторные случаи заражения у уже выздоровевших людей. Все 195 выявленных случаев зафиксированы в городе Ухань — эпицентре вспышки коронавируса.

Глава медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин отмечает, что повторная фиксация COVID-19 может быть связана с несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что мировое сообщество должно «сосредоточиться на сдерживании коронавируса и при этом делать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии».