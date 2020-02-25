В Ухане 195 человек повторно заразились COVID-19

В сообщении ведомства не уточняется, чем могут быть обусловлены повторные случаи заражения у уже выздоровевших людей. Все 195 выявленных случаев зафиксированы в городе Ухань — эпицентре вспышки коронавируса.
Глава медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин отмечает, что повторная фиксация COVID-19 может быть связана с несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что мировое сообщество должно «сосредоточиться на сдерживании коронавируса и при этом делать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии».
Here are some photos from today's media briefing on #COVID19 pic.twitter.com/FBuqOVt3Dc— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020
В последние дни новый коронавирус активно распространяется за пределами Китая. В Южной Корее зафиксировано уже 977 случаев заболевания, а в Иране от COVID-19 скончалось 15 человек.
В Европе пик заражений пришелся на Италию — заболело около 270 человек, из которых семеро погибли; в стране вводятся чрезвычайные меры — 11 городов закрыты на карантин, более 50 000 предписано не выходить из дома. Из-за короновируса досрочно закрыт венецианский карнавал, а показ коллекции Джорджио Армани на Миланской неделе моды прошел при пустом зале — во избежание новых заражений гостей попросили не приходить.
По последним данным, общее количество заразившихся составляет 80 289 человек, из которых 2 704 скончались, а 27 840 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.