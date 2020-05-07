РФ на пятом месте по числу зараженных, создание альтернативы ВОЗ и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов, выздоровели 2 476 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (6 703), Московской области (842), Нижегородской области (312), Санкт-Петербурге (306), Республике Дагестан (105), Республике Татарстан (105), Краснодарском крае (99) и Ямало-Ненецком АО (93).

Всего в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

По количеству зараженных Россия за сутки переместилась с седьмого на пятое место в мире, обойдя Германию (168 162 случая) и Францию (174 191). Впереди находятся только Великобритания (201 101), Италия (214 457), Испания (253 682) и США (1 263 224).

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал данные о состоянии пациентов в медучреждении. Всего на лечении находятся 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести.