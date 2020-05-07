РФ на пятом месте по числу зараженных, создание альтернативы ВОЗ и другие новости о коронавирусе
По данным на 7 мая, в мире зафиксировано 3 838 083 случаев коронавирусной инфекции и 265 234 летальных исхода. Выздоровели 1 309 163 человека.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов, выздоровели 2 476 человек.
Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (6 703), Московской области (842), Нижегородской области (312), Санкт-Петербурге (306), Республике Дагестан (105), Республике Татарстан (105), Краснодарском крае (99) и Ямало-Ненецком АО (93).
Всего в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.
По количеству зараженных Россия за сутки переместилась с седьмого на пятое место в мире, обойдя Германию (168 162 случая) и Францию (174 191). Впереди находятся только Великобритания (201 101), Италия (214 457), Испания (253 682) и США (1 263 224).
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал данные о состоянии пациентов в медучреждении. Всего на лечении находятся 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России хватит масок даже в случае введения общенационального масочного режима. Он отметил, что в стране шьется около 9 миллионов масок в сутки.
Доцент лечебного факультета ПМГМУ имени И. М. Сеченова Антон Родионов рассказал, что на особенности течения СOVID-19, вероятно, влияют три фактора: вирусная нагрузка — количество вирусных частиц, которые получил человек, иммунный ответ — насколько иммунная система сможет справиться с возбудителем инфекции, а также генетические особенности человека.
Родионов подчеркнул, что такие меры профилактики, как маска и перчатки, могут уменьшить вирусную нагрузку, тогда как на второй и третий факторы мы повлиять не можем. Специалист также указал на низкую эффективность рекомендуемых антибиотиков, противомалярийных и противовирусных препаратов.
Коронавирус в мире
Власти Исландии заявили о почти полной ликвидации вспышки коронавируса. Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения. В понедельник власти Исландии приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.
«Из 1 799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1 750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек», — говорится в заявлении правительства.
Iceland claims success against coronavirus: Schools and businesses re-open after 1,799 cases and 10 deaths https://t.co/dusHeeEVsB— Daily Mail Online (@MailOnline) May 5, 2020
США могут создать новую альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по мнению Вашингтона, не справилась с пандемией COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По словам госсекретаря, США найдут способ, чтобы остаться мировым лидером по выработке мер в сфере здравоохранения. Он отметил, что Вашингтон знает, как проводить международные кампании в области медицины, и поэтому готов основать свое агентство для охраны здоровья людей. В настоящее время, как отметил Помпео, власти страны оценивают свои дальнейшие планы относительно ВОЗ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет статистике стран с низким уровнем смертности от коронавируса. Он подчеркнул, что считает достоверной информацию по числу зараженных и умерших граждан в США. Однако данные государств, отчитывающихся о небольшой доле жертв коронавируса среди всех инфицированных, не вызывают у него доверия.
Коронавирус в мире
Немецкие ученые из Университета Майнца проанализировали эффективность лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом с помощью суперкомпьютера MOGON II. Исследование длилось два месяца. Компьютер провел более 30 миллиардов вычислений и установил, что компоненты симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира, применяющихся при лечении гепатита C, хорошо противостоят SARS-CoV-2 и могут предотвращать заражение им.
Кроме того, MOGON II определил, что японская жимолость, которая используется в терапии пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с COVID-19. Всего специалисты проверили около 42 тысяч различных веществ.
Минздрав Греции сообщил, что комары не могут быть переносчиками SARS-CoV-2. По словам представителя ведомства Сотириса Циодраса, в этом смысле коронавирусная инфекция сильно отличается от лихорадки Западного Нила, переносчиками возбудителя которой являются комары.
Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, повышает шансы на выживание.
Ученые-медики из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке сравнили показатели выживаемости и длительности лечения среди пациентов, получавших и не получавших во время госпитализации тромболитические препараты.
В исследовании участвовали 2 773 подтвержденных COVID-19-положительных пациентов, поступивших в пять больниц сети Маунт-Синай за период с 14 марта по 11 апреля 2020 года. Результаты показали, что больные, получавшие антикоагулянты, имели улучшенные результаты, как в отделениях интенсивной терапии, так и при более щадящем лечении. При этом риск возникновения внутренних кровотечений у них был минимальным — не более трех процентов.
Эффект антикоагулянтной терапии оказался более выраженным у пациентов на ИВЛ: 62,7% пациентов, у которых не проводилось лечение антикоагулянтами, умерли, по сравнению с 29,1% для интубированных пациентов, получавших антикоагулянты. Из интубированных пациентов, которые не выжили, те, кто не принимал антикоагулянты, умерли через 9 дней, а те, кто принимал — через 21 день.
«Мы надеемся, что этот отчет о связи антикоагулянтной терапии с улучшенной выживаемостью будет подтвержден в будущих исследованиях. Ученые клиник Маунт-Синай продолжают анализировать данные, чтобы внести вклад в усилия по поиску эффективных методов лечения COVID-19», — отмечает один из авторов статьи, доктор медицины Дэвид Райх, президент и главный операционный директор больницы Маунт-Синай.