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Китайский коронавирус 2020

РФ на пятом месте по числу зараженных, создание альтернативы ВОЗ и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
07 мая 2020
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Фото: pxhere.com
Россия за одни сутки обошла Германию и Францию.

По данным на 7 мая, в мире зафиксировано 3 838 083 случаев коронавирусной инфекции и 265 234 летальных исхода. Выздоровели 1 309 163 человека.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов, выздоровели 2 476 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (6 703), Московской области (842), Нижегородской области (312), Санкт-Петербурге (306), Республике Дагестан (105), Республике Татарстан (105), Краснодарском крае (99) и Ямало-Ненецком АО (93).

Всего в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

По количеству зараженных Россия за сутки переместилась с седьмого на пятое место в мире, обойдя Германию (168 162 случая) и Францию (174 191). Впереди находятся только Великобритания (201 101), Италия (214 457), Испания (253 682) и США (1 263 224).

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал данные о состоянии пациентов в медучреждении. Всего на лечении находятся 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России хватит масок даже в случае введения общенационального масочного режима. Он отметил, что в стране шьется около 9 миллионов масок в сутки. 

«Проблем с масками не будет. И даже при введении повсеместного масочного режима, я уверен, мы с этой ситуацией справимся. Я могу сказать, что только на май месяц торговые сети (это крупнейшая десятка сетей) заказали более 120 миллионов масок. Это помимо того, что привозим мы через нашего оператора и привозят сторонние организации», — Виктор Евтухов.

Доцент лечебного факультета ПМГМУ имени И. М. Сеченова Антон Родионов рассказал, что на особенности течения СOVID-19, вероятно, влияют три фактора: вирусная нагрузка — количество вирусных частиц, которые получил человек, иммунный ответ — насколько иммунная система сможет справиться с возбудителем инфекции, а также генетические особенности человека.

Родионов подчеркнул, что такие меры профилактики, как маска и перчатки, могут уменьшить вирусную нагрузку, тогда как на второй и третий факторы мы повлиять не можем. Специалист также указал на низкую эффективность рекомендуемых антибиотиков, противомалярийных и противовирусных препаратов.

«Я же кардиолог в мирной жизни, практически каждому больному я могу реально продлить жизнь. А тут мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять. Если нарастает дыхательная недостаточность — дают дышать кислородом. Но это не лечение. Совсем тяжелых приходится интубировать и переводить на искусственную вентиляцию легких, но в этом случае прогноз очень плохой», — Антон Родионов.

Коронавирус в мире

Власти Исландии заявили о почти полной ликвидации вспышки коронавируса. Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения. В понедельник власти Исландии приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.

«Из 1 799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1 750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек», — говорится в заявлении правительства. 

США могут создать новую альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по мнению Вашингтона, не справилась с пандемией COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам госсекретаря, США найдут способ, чтобы остаться мировым лидером по выработке мер в сфере здравоохранения. Он отметил, что Вашингтон знает, как проводить международные кампании в области медицины, и поэтому готов основать свое агентство для охраны здоровья людей. В настоящее время, как отметил Помпео, власти страны оценивают свои дальнейшие планы относительно ВОЗ.

«Президент поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», — Майк Помпео.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет статистике стран с низким уровнем смертности от коронавируса. Он подчеркнул, что считает достоверной информацию по числу зараженных и умерших граждан в США. Однако данные государств, отчитывающихся о небольшой доле жертв коронавируса среди всех инфицированных, не вызывают у него доверия. 

«Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит», — Дональд Трамп.

Коронавирус в мире

Немецкие ученые из Университета Майнца проанализировали эффективность лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом с помощью суперкомпьютера MOGON II. Исследование длилось два месяца. Компьютер провел более 30 миллиардов вычислений и установил, что компоненты симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира, применяющихся при лечении гепатита C, хорошо противостоят SARS-CoV-2 и могут предотвращать заражение им.

Кроме того, MOGON II определил, что японская жимолость, которая используется в терапии пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с COVID-19. Всего специалисты проверили около 42 тысяч различных веществ.

«Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет», — Томас Эфферт, соавтор исследования.

Минздрав Греции сообщил, что комары не могут быть переносчиками SARS-CoV-2. По словам представителя ведомства Сотириса Циодраса, в этом смысле коронавирусная инфекция сильно отличается от лихорадки Западного Нила, переносчиками возбудителя которой являются комары.

«У нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Кроме того, мы надеемся, что свою роль в ограничении передачи коронавируса сыграют летние условия, температура и влажность», — Сотирис Циодрас.

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, повышает шансы на выживание. 

Ученые-медики из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке сравнили показатели выживаемости и длительности лечения среди пациентов, получавших и не получавших во время госпитализации тромболитические препараты.

В исследовании участвовали 2 773 подтвержденных COVID-19-положительных пациентов, поступивших в пять больниц сети Маунт-Синай за период с 14 марта по 11 апреля 2020 года. Результаты показали, что больные, получавшие антикоагулянты, имели улучшенные результаты, как в отделениях интенсивной терапии, так и при более щадящем лечении. При этом риск возникновения внутренних кровотечений у них был минимальным — не более трех процентов.

«Наше исследование показывает, что антикоагулянты, принимаемые перорально, подкожно или внутривенно, могут играть основную роль в терапии пациентов с COVID-19, и это может предотвратить возможные смертельные события, связанные с коронавирусом, включая сердечный приступ, инсульт и легочную эмболию», — Валентин Фустер, руководитель исследования.

Эффект антикоагулянтной терапии оказался более выраженным у пациентов на ИВЛ: 62,7% пациентов, у которых не проводилось лечение антикоагулянтами, умерли, по сравнению с 29,1% для интубированных пациентов, получавших антикоагулянты. Из интубированных пациентов, которые не выжили, те, кто не принимал антикоагулянты, умерли через 9 дней, а те, кто принимал — через 21 день.

«Мы надеемся, что этот отчет о связи антикоагулянтной терапии с улучшенной выживаемостью будет подтвержден в будущих исследованиях. Ученые клиник Маунт-Синай продолжают анализировать данные, чтобы внести вклад в усилия по поиску эффективных методов лечения COVID-19», — отмечает один из авторов статьи, доктор медицины Дэвид Райх, президент и главный операционный директор больницы Маунт-Синай.

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