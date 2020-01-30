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Китайский коронавирус 2020

Российская граница на Дальнем Востоке будет закрыта с 31 января

30 января 2020
Это мера принята для борьбы с распространением китайского коронавируса, от которого уже умерли 170 человек.

Распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России.

Согласно распоряжению Мишустина, движение будет ограничено через 16 пропускных пунктов:

  • Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный)
  • Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный)
  • Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу
  • Олочи - Шивэй
  • Благовещенск - Хэйхэ
  • Поярково - Сюнькэ
  • Амурзет - Лобэй
  • Нижнеленинское - Тунцзян
  • Хабаровск - Фуюань
  • Покровка - Жаохэ
  • Турий Рог - Мишань
  • Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный)
  • Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный)
  • Полтавка - Дуннин
  • Краскино - Хуньчунь
  • Махалино - Хуньчунь

Подробная и актуальная статистика по заболевшим, погибшим и вылеченным от коронавируса доступна на gisanddata.maps.arcgis.com.