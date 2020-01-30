Российская граница на Дальнем Востоке будет закрыта с 31 января

Распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России.

Согласно распоряжению Мишустина, движение будет ограничено через 16 пропускных пунктов:



Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный)



Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный)

Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу



Олочи - Шивэй



Благовещенск - Хэйхэ



Поярково - Сюнькэ



Амурзет - Лобэй



Нижнеленинское - Тунцзян



Хабаровск - Фуюань



Покровка - Жаохэ



Турий Рог - Мишань



Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный)



Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный)



Полтавка - Дуннин



Краскино - Хуньчунь



Махалино - Хуньчунь

Подробная и актуальная статистика по заболевшим, погибшим и вылеченным от коронавируса доступна на gisanddata.maps.arcgis.com.