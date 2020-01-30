Российская граница на Дальнем Востоке будет закрыта с 31 января

Это мера принята для борьбы с распространением китайского коронавируса, от которого уже умерли 170 человек.
Распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России.
Согласно распоряжению Мишустина, движение будет ограничено через 16 пропускных пунктов:
- Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный)
- Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный)
- Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу
- Олочи - Шивэй
- Благовещенск - Хэйхэ
- Поярково - Сюнькэ
- Амурзет - Лобэй
- Нижнеленинское - Тунцзян
- Хабаровск - Фуюань
- Покровка - Жаохэ
- Турий Рог - Мишань
- Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный)
- Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный)
- Полтавка - Дуннин
- Краскино - Хуньчунь
- Махалино - Хуньчунь
Подробная и актуальная статистика по заболевшим, погибшим и вылеченным от коронавируса доступна на gisanddata.maps.arcgis.com.