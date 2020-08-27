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Коронавирус 2020

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Интерфакс
27 августа 2020
Вакцина Sputnik V
Фото: minzdrav.gov.ru
Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы. Об этом Михаил Мурашко объявил на общероссийской акции «Мы вместе». 

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот. В том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 000 человек будут принимать участие», — Михаил Мурашко.

Мурашко добавил, что пока пандемия не закончилась. По его словам, в больницах с коронавирусом сейчас находятся более 80 000 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам старше 18 лет без проблем со здоровьем принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19. Как ожидается, общее число участников составит порядка 40 тысяч человек. Оставить заявку на участие в исследовании в качестве добровольца можно на портале московских властей.

О создании первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Ожидается, что массовое производство вакцины начнется в ноябре. 

Кроме того, Путин в интервью каналу «Россия 24» заявил, что в сентябре появится вторая российская вакцина от COVID-19. Речь идет о препарате, над которым работает институт «Вектор». 

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