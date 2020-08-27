Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Мурашко добавил, что пока пандемия не закончилась. По его словам, в больницах с коронавирусом сейчас находятся более 80 000 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам старше 18 лет без проблем со здоровьем принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19. Как ожидается, общее число участников составит порядка 40 тысяч человек. Оставить заявку на участие в исследовании в качестве добровольца можно на портале московских властей.

О создании первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Ожидается, что массовое производство вакцины начнется в ноябре.

Кроме того, Путин в интервью каналу «Россия 24» заявил, что в сентябре появится вторая российская вакцина от COVID-19. Речь идет о препарате, над которым работает институт «Вектор».