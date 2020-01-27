Российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай из-за коронавируса

Российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай с конца прошлой недели после того, как вечером в пятницу, 24 января, такие рекомендации дал Ростуризм, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. По ее словам, приостановка продлится до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить реализацию не только пакетных туров, но и отдельных услуг: авиабилетов, размещений в отелях, трансферов и экскурсий. Ранее Роспотребнадзор признал ситуацию в Китае «угрозой безопасности туристов». При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств.

Китай входит в десятку популярных массовых зимних направлений отдыха россиян, отмечает Ломидзе. Большинство организованных туристов отдыхает в Китае на острове Хайнань, где их на 26 января было около семи тысяч человек. Еще около тысячи путешествуют по континентальной части страны.

По информации посольства РФ в Китае, в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения эпидемии, находятся 140 граждан России. Пресс-атташе российской дипмиссии Георгий Егоров сообщил, что в настоящее время посольство консультируется с китайской стороной о возможной эвакуации россиян.

Как сообщил в понедельник, 27 января госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.