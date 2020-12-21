Россия и Европа закрывают границы с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый особо контагиозный штамм COVID-19. В понедельник ожидается согласованное решение об этом на уровне Евросоюза.

О прекращении авиасообщения с Великобританией уже объявили Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Литва. Въезд из Британии запретили также и неевропейские страны: Чили, Колумбия и Марокко. Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря на одну неделю, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Международный портал медицинской информации Medical Xpress сообщил, что впервые «британский вариант» коронавируса был выявлен еще в сентябре. В ноябре этот штамм вызвал вспышку заболеваемости в Кенте, которая перекинулась на Лондон и Эссекс. Премьер-министр Борис Джонсон с 20 декабря ввел локдаун в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, ограничения объявлены также в Уэльсе.