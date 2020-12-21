Россия и Европа закрывают границы с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый особо контагиозный штамм COVID-19. В понедельник ожидается согласованное решение об этом на уровне Евросоюза.
О прекращении авиасообщения с Великобританией уже объявили Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Литва. Въезд из Британии запретили также и неевропейские страны: Чили, Колумбия и Марокко. Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря на одну неделю, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Международный портал медицинской информации Medical Xpress сообщил, что впервые «британский вариант» коронавируса был выявлен еще в сентябре. В ноябре этот штамм вызвал вспышку заболеваемости в Кенте, которая перекинулась на Лондон и Эссекс. Премьер-министр Борис Джонсон с 20 декабря ввел локдаун в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, ограничения объявлены также в Уэльсе.
Пока нет данных о том, что у нового штамма выше летальность, однако его заразность, по предварительным оценкам, на 70% превышает заразность ранее известных штаммов вируса. В Великобритании в последние дни произошел резкий рост заболеваемости — 20 декабря были зафиксированы рекордные 35 928 случаев, при том что в начале месяца ежедневно заболевали 15-16 тысяч человек.
В РАН заверили в эффективности имеющихся вакцин против нового штамма COVID-19.
«Вакцины, которые разработаны против COVID-19, повышают общий адаптивный иммунитет, они не специализируются на каких-то мутациях. Поэтому они реально будут работать против новых разновидностей и предотвращать любую угрозу от них», — заверил академик Российской академии наук Александр Чучалин.