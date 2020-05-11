Россия на третьем месте в мире по числу случаев COVID-19, обнаружен новый способ передачи SARS-CoV-2 и другие новости о коронавирусе
По данным на 11 мая, в мире зафиксировано 4 198 868 случаев коронавирусной инфекции и 284 041 летальных исхода. Выздоровели 1 502 393 человека.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 5 495 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (6 196), Московской области (1 079), Санкт-Петербурге (307), Нижегородской области (291), Смоленской области (164), Республике Дагестан (119), Свердловской области (108), Калужской области (98), Краснодарском крае (98) и Рязанской области (96).
Всего в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.
Россия переместилась на третье место в мире по общему количеству зараженных, обойдя Великобританию (219 183) и Италию (219 070). Впереди находятся только Испания (264 663) и США (1 367 638).
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что темпы прироста числа заболевших COVID-19 в России стабилизируются.
По мнению Вуйнович, властям российских регионов следует ослабить ограничения, если на протяжении двух недель количество новых случаев заражения будет снижаться.
Иной прогноз дал профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. Он ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что SARS-CoV-2 не может распространяться в воде. «Коронавирус — респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — сказал Лебедев.
Смертность в Москве в апреле достигла пика за десятилетие. По данным ЗАГС столицы, в прошлом месяце в Москве скончались 11 846 человек. С 2010 по 2019 год средний уровень смертности в Москве в апреле составлял 9866 смертей, что на 20% ниже, чем в 2020 году. Показатели смертности в Москве в апреле стали самыми высокими для этого месяца с 2010 года, впервые превысив 11 тысяч.
Коронавирус в мире
После смягчения ограничений распространение коронавируса в Германии выросло. Если этот тренд сохранится, власти могут вернуть ограничительные меры. Исследователи из Института Роберта Коха сообщили, что распространение коронавируса в Германии увеличилось через несколько дней после того, как власти ослабили социальные ограничения. Они сообщили, что базовое репродуктивное число выросло с 0,83 до 1,10. Это значит, что 10 инфицированных теперь в среднем заражают 11 человек.
Они пока не смогли предсказать каким образом будет развиваться распространение вируса в стране. Исследователи отметили, что им недостаточно данных для того, чтобы понять, будет ли продолжаться нисходящий тренд зараженных или их количество вырастет.
Ограничительные меры в стране длились с середины марта, после чего власти Германии решили ослабить карантин. Они разрешили открыть небольшие продуктовые магазины, книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов. Открытие школ и других учебных заведений будут контролировать земельные власти.
Coronavirus infections rise in Germany as lockdown restrictions easehttps://t.co/UXvVNdT3iM— BBC News (World) (@BBCWorld) May 10, 2020
Находящиеся в карантине из-за коронавируса жители Британии смогут гулять на удалении от дома и загорать в парках, но при соблюдении мер социального дистанцирования, заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
В Сингапуре необычный робот-собака по кличке Спот (Spot) начал патрулировать парк Бишан-Анг Мо Кио, напоминая местным жителям о важности социального дистанцирования.
Желтый робопес оснащен камерами, с помощью которых Управление по национальным паркам Сингапура сможет оценить число посетителей в зеленых зонах. Если механизм обнаружит нарушение правил дистанцирования, на нем появится сообщение: «Для безопасности окружающих людей отойдите на расстояние не менее метра».
Один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Тема на юге западноафриканской Ганы, сообщил президент страны Нана Акуфо-Аддо.
«Важно подчеркнуть, что 533 из 921 нового случая, которые были зарегистрированы в период между прошлой средой и четвергом, это рабочие фабрики рыбоперерабатывающего предприятия в Теме. Всех 533 заразил один человек», — заявил глава государства в обращении к нации.
Коронавирус в мире
Ученые выяснили, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость. Специалисты Медицинской школой Университета Джонса Хопкинса, обнаружили, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 —фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.
Отмечается, что присутствие ACE-2 и TMPRSS2 в одной и той же клетке является достаточным условием для того, чтобы вирус мог эффективно реплицироваться. Специалисты пришли к выводу, что клетки глазной поверхности не только подвержены заражению SARS-CoV-2, но и могут служить «резервуаром» для вируса.
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что их прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах больше не актуальны из-за быстро меняющейся обстановки, удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, при каких симптомах коронавируса необходима госпитализация.
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса.
Такие выводы ученые сделали на основе статистики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Они обратили внимание, что ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух-четырех процентов, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы.
Ученые привели в пример США. В настоящий момент в стране заражено около 1,25 миллиона человек, для достижения коллективного же иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 миллионов случаев при населении страны в 328 миллионов человек.
Исследователи подчеркнули, что если коронавирус продолжит распространяться в США такими же темпами — по 25 тысяч новых случаев заражения в день, — то достичь коллективного иммунитета без вакцины удастся лишь в 2021 году. И это будет стоить жизни более чем 500 тысячам американцев.