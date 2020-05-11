Россия на третьем месте в мире по числу случаев COVID-19, обнаружен новый способ передачи SARS-CoV-2 и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 5 495 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (6 196), Московской области (1 079), Санкт-Петербурге (307), Нижегородской области (291), Смоленской области (164), Республике Дагестан (119), Свердловской области (108), Калужской области (98), Краснодарском крае (98) и Рязанской области (96).

Всего в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

Россия переместилась на третье место в мире по общему количеству зараженных, обойдя Великобританию (219 183) и Италию (219 070). Впереди находятся только Испания (264 663) и США (1 367 638).

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что темпы прироста числа заболевших COVID-19 в России стабилизируются.

По мнению Вуйнович, властям российских регионов следует ослабить ограничения, если на протяжении двух недель количество новых случаев заражения будет снижаться.