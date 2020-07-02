Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС

В список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония. Участие в разрешительном списке Китая обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС. Также въезд в страны ЕС будет разрешен путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.
В распространенном в Брюсселе официальном сообщении Совета ЕС со списком стран, граждане которых допускаются к посещению Евросоюза, сообщается, что эта «рекомендация совета не является юридически обязательным документом».
В совете ЕС отметили, что список стран должен пересматриваться каждые две недели в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном государстве.
Включаемые в список страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:
- число новых случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его (по данным на 15 июня 2020 года);
- должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;
- общая реакция на COVID-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).
Взаимность разрешения на поездки также должна приниматься во внимание регулярно и в каждом конкретном случае, отмечается в рекомендации.
Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с шенгенским пространством — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
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