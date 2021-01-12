Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Ограничения на пассажирские авиаперевозки будут действовать до 1 февраля текущего года включительно для обеспечения защиты здоровья населения.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией 22 декабря прошлого года. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба.

В свою очередь Роспотребнадзор выдвинул условие для путешественников, прибывающих в Россию из Северной Ирландии и Великобритании — теперь по прибытии всем гражданам, за исключением членов экипажей воздушных судов, необходимо пройти двухнедельный карантин.