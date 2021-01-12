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Коронавирус 2020

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Интерфакс
12 января 2021
Лондон
Фото: АТОР
Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса объяснил решение необходимостью мер по защите здоровья населения.

Ограничения на пассажирские авиаперевозки будут действовать до 1 февраля текущего года включительно для обеспечения защиты здоровья населения.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией 22 декабря прошлого года. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба.

В свою очередь Роспотребнадзор выдвинул условие для путешественников, прибывающих в Россию из Северной Ирландии и Великобритании — теперь по прибытии всем гражданам, за исключением членов экипажей воздушных судов, необходимо пройти двухнедельный карантин.

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Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый особо контагиозный (заразный) штамм COVID-19.

Международный портал медицинской информации Medical Xpress сообщил, что впервые «британский вариант» коронавируса был выявлен еще в сентябре. В ноябре этот штамм вызвал вспышку заболеваемости в Кенте, которая перекинулась на Лондон и Эссекс. Премьер-министр Борис Джонсон с 20 декабря ввел локдаун в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, ограничения объявлены также в Уэльсе.

Недавно в РФ уже зарегистрировали случай заражения британским штаммом коронавируса.

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