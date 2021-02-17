Россия снова продлила запрет авиасообщения с Великобританией

Запрет на авиасообщение с Великобританией продлевается до 16 марта включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В штабе отметили, что это делается для недопущения завоза инфекции на территорию России и обеспечения защиты здоровья населения.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря по 6 января, после того как на британских островах выявили новый штамм коронавируса. Затем запрет был несколько раз продлен: до 12 января, до 1 февраля и до 16 февраля.

«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Англии в начале декабря. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что он на 50–70% заразнее ранее известных мутаций SARS-CoV-2. Многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией, тем не менее штамм продолжает распространяться по всему миру.

Россия занимает четвертое место в мире по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции (4,1 млн человек) после США (28,3 млн), Индии (10,9 млн) и Бразилии (9,9 млн). Великобритания идет сразу за Россией (4,05 млн).