Россия запретила въезд в страну китайским туристам

Михаил Мишустин — председатель правительства РФ — подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля 2020 года будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности.

Также сообщается, что с 00:00 19 февраля 2020 года временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая. Кроме того, приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ отмечает, что такие решения были приняты были приняты «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Также стало известно, что, несмотря на постановление правительства, «Аэрофлот», как и китайские перевозчики, не прекращает регулярное авиасообщение между РФ и Китаем, китайские авиакомпании ранее отменили лишь чартеры.

По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 75 200 человек, из которых 2 012 скончались, а 14 772 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.