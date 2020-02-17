Россиянка заразилась коронавирусом. Это первый случай заболевания, зафиксированный у граждан РФ

Жительница России, имя которой не уточняется, заразилась вирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Как сообщает посольство России, женщину доставят в больницу, где она будет проходить лечение.

20 января лайнер Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. В начале февраля стало известно, что один из пассажиров, высадившийся в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. К настоящему моменту COVID-19 диагностирован у 454 пассажиров лайнера.



Лайнер Diamond Princess

По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 71 810 человек, из которых 1 775 скончались, а 11 188 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.