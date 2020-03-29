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С 30 марта в Москве и Подмосковье будет введен всеобщий режим самоизоляции

Блог Сергея Собянина
29 марта 2020
Об этом сообщается в официальном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Обязательный домашний режим вводится для всех жителей города вне зависимости от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

  • обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
  • поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
  • совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
  • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
  • необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий (точные сроки не оговорены — Nat-geo.ru) — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.

В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — написал Собянин.

Отдельно уточняется, что въезд и выезд из Москвы не будет ограничен.

Полный текст обращения Собянина — здесь.

Одновременно с этим аналогичные меры вводятся в Подмосковье, сообщает официальный телеграм-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

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