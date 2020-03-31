S7 Airlines начала начислять мили за соблюдение карантина

Акция получила название «Летайте дома».
Российская авиакомпания объявила о начале акции на официальном сайте.
«Лучшее, что каждый из нас может сделать в борьбе с пандемией сегодня, — это ограничить свои перемещения и оставаться дома. Мы верим, что путешествия снова вернутся в нашу жизнь. Возможно, не сейчас, но позже — обязательно. Мы поддерживаем всех, кто соблюдает карантин, и начисляем мили за каждый день, проведенный дома», — S7 Airlines.
Для того, чтобы участвовать в акции S7 Airlines предлагает нажать кнопку «Я дома» на сайте авиакомпании. За каждый отмеченный день зарегистрированный пользователь получит 100 миль. Все мили, накопленные на личном счету, сохранятся до конца 2021 года.
Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса. Исключение составляют грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также рейсы, возвращающие граждан РФ на родину из-за границы.