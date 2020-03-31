S7 Airlines начала начислять мили за соблюдение карантина

Для того, чтобы участвовать в акции S7 Airlines предлагает нажать кнопку «Я дома» на сайте авиакомпании. За каждый отмеченный день зарегистрированный пользователь получит 100 миль. Все мили, накопленные на личном счету, сохранятся до конца 2021 года.

Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса. Исключение составляют грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также рейсы, возвращающие граждан РФ на родину из-за границы.