Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Китайский коронавирус 2020

S7 Airlines начала начислять мили за соблюдение карантина

31 марта 2020
_-.jpg
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru / flickr.com
Акция получила название «Летайте дома».

Российская авиакомпания объявила о начале акции на официальном сайте.

«Лучшее, что каждый из нас может сделать в борьбе с пандемией сегодня, — это ограничить свои перемещения и оставаться дома. Мы верим, что путешествия снова вернутся в нашу жизнь. Возможно, не сейчас, но позже — обязательно. Мы поддерживаем всех, кто соблюдает карантин, и начисляем мили за каждый день, проведенный дома», — S7 Airlines.

Для того, чтобы участвовать в акции S7 Airlines предлагает нажать кнопку «Я дома» на сайте авиакомпании. За каждый отмеченный день зарегистрированный пользователь получит 100 миль. Все мили, накопленные на личном счету, сохранятся до конца 2021 года.

Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса. Исключение составляют грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также рейсы, возвращающие граждан РФ на родину из-за границы.

рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла