Сан-Франциско впервые за 13 лет разрешил пластиковые пакеты, запретив многоразовые сумки

Сан-Франциско в 2007 году стал одним из первых крупных городов мира, запретившим одноразовые пластиковые пакеты. Теперь в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции город запрещает многоразовые сумки, на продвижение которых было потрачено более 10 лет.

Согласно приказу Департамента здравоохранения Сан-Франциско, до 3 мая в магазинах запрещено использование тканевых сумок и других предметов многократного использования из дома. В качестве альтернативы клиентам предлагают одноразовые пластиковые и бумажные пакеты. Тем, кто не хочет отказываться от своих сумок, предлагают упаковывать покупки вне магазинов.

Город обеспокоен тем, что многоразовые сумки могут поставить под угрозу как сотрудников магазина, так и покупателей, поскольку они потенциально могут передавать SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий COVID-19. Власти исходят из того, что одноразовые пакеты будут быстрее оказываться в мусорных баках и в данных условиях не так опасны, как сумки.

Кроме того, во многих торговых сетях США существует практика, при которой упаковкой товара на кассах занимаются сотрудники магазина. Исполнительный директор калифорнийской организации против отходов Марк Мюррей считает, что опасения по поводу возможной передачи коронавируса через тканевые сумки безосновательно, однако не возражает против введенной меры во время пандемии.