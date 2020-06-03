SARS-CoV-2 может оказаться гибридом двух разных вирусов

Исследовательская группа из США провела детальный анализ большой коллекции вирусных геномов и обнаружила, что эволюция объединила SARS-CoV-2 из нескольких частей — в основном от вируса летучих мышей, но с ключевым вкладом панголинов, сообщает Ars Technica.

Рекомбинация представляет собой естественный процесс в клетках, когда генетический материал перераспределяется путем разрыва и соединения разных молекул, что приводит к появлению новых комбинаций генов и других нуклеотидных последовательностей.

Геном коронавируса представляет собой одну длинную молекулу РНК, поэтому стандартная рекомбинация здесь не работает, однако генетический материал все еще может перераспределяться. Фермент, который копирует геном РНК, перемещает его от одного конца к другому, параллельно производя его копию.

При этом может происходить сбой, когда фермент создает частичную копию одной молекулы с элементами другой, к которой присоединился. Вторая молекула не обязана быть идентичной, она просто должна быть достаточно похожей. В результате этот процесс позволяет рекомбинировать относительно далекие с точки зрения эволюции вирусы.