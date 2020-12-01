Сбежавшие с датских звероферм норки могут заразить коронавирусом диких животных

После того, как несколько сотен хозяйств сообщили о заражении своих норок SARS-CoV-2, правительство Дании распорядилось уничтожить всю норку в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Как выяснили органы здравоохранения, циркулируя среди норок, вирус приобрел генетические мутации и уже от животных передался некоторому количеству людей. Власти обеспокоены, что распространение мутантного вируса может сделать вакцины от COVID-19 менее эффективными.

Через неделю после постановления правительства выяснилось, что оно не имеет достаточных полномочий, чтобы принуждать зверофермы к уничтожению норок. Тем не менее, по данным Associated Press, большая часть фермеров прислушалась к чиновникам и к настоящему времени убито более 10 миллионов из примерно 17 миллионов норок в Дании.

За последние две недели не было зарегистрировано ни одного нового случая мутантного вируса у норок.