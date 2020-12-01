Сбежавшие с датских звероферм норки могут заразить коронавирусом диких животных

Об угрозе заражения диких животных рассказал менеджер ветеринарных исследований Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен.
По его словам, ежегодно с датских звероферм сбегает несколько тысяч норок (Mustela lutreola), и это просто статистический факт. В этом году около 5% сбежавших животных могли быть инфицированы SARS-CoV-2.
Мортенсен считает, что риск непосредственного заражения диких животных норками невелик, поскольку норки не вступают с ними в контакт. Однако съеденные норки все же могут стать источником заражения. Кроме того, существует риск контакта дикого животного с их фекалиями.
После того, как несколько сотен хозяйств сообщили о заражении своих норок SARS-CoV-2, правительство Дании распорядилось уничтожить всю норку в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.
Как выяснили органы здравоохранения, циркулируя среди норок, вирус приобрел генетические мутации и уже от животных передался некоторому количеству людей. Власти обеспокоены, что распространение мутантного вируса может сделать вакцины от COVID-19 менее эффективными.
Через неделю после постановления правительства выяснилось, что оно не имеет достаточных полномочий, чтобы принуждать зверофермы к уничтожению норок. Тем не менее, по данным Associated Press, большая часть фермеров прислушалась к чиновникам и к настоящему времени убито более 10 миллионов из примерно 17 миллионов норок в Дании.
За последние две недели не было зарегистрировано ни одного нового случая мутантного вируса у норок.