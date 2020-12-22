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Коронавирус 2020

Случаи COVID-19 зафиксированы в Антарктиде. Теперь пандемия охватила все континенты

National Geographic Россия
22 декабря 2020
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База генерала Бернардо О'Хиггинс-Рикельме
Фото: Wikimedia Commons
Антарктида была последним местом, свободным от коронавирусной инфекции.

В Антарктиде, когда-то единственном континенте, не пострадавшем от пандемии коронавируса, зарегистрированы первые случаи заболевания. COVID-19 диагностирован у 36 человек на чилийской исследовательской базе им. генерала Бернардо О’Хиггинса Рикельме. Минобороны Чили сообщило, что среди зараженных оказались 26 военнослужащих и 10 сотрудников из обслуживающего персонала.

Все 36 человек были эвакуированы в город Пунта-Аренас в Чили, где их госпитализировали.

«Все они имеют благоприятный прогноз и не имеют каких-либо осложнений, связанных с вирусом», — говорится в заявлении чилийской армии.

Персонал станции был заменен новой бригадой, которая была помещена на карантин и перед отъездом получила отрицательный результат теста на COVID-19.

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Чилийский флот также сообщил в понедельник, что три члена экипажа корабля, который оказывал материально-техническую поддержку антарктической базе, дали положительный результат на коронавирус после возвращения из миссии, тогда как перед отправлением в рейс ПЦР-тесты экипажа были отрицательными.

База генерала Бернардо О’Хиггинс-Рикельме расположена недалеко от самой северной оконечности Антарктического полуострова в Западной Антарктиде.

После начала пандемии исследовательские проекты были сокращены или отложены в 30 странах-членах Совета управляющих национальных Антарктических программ (COMNAP). Многие страны отменили запланированные экспедиции.

Согласно релизу COMNAP, выпущенному после начала пандемии, «новый высокоинфекционный вирус со значительной смертностью и заболеваемостью в экстремальных и суровых условиях Антарктики с ограниченными возможностями медицинского обслуживания и ответных мер общественного здравоохранения, является крайне опасным с потенциальным риском катастрофических последствий».

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