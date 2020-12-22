Случаи COVID-19 зафиксированы в Антарктиде. Теперь пандемия охватила все континенты

В Антарктиде, когда-то единственном континенте, не пострадавшем от пандемии коронавируса, зарегистрированы первые случаи заболевания. COVID-19 диагностирован у 36 человек на чилийской исследовательской базе им. генерала Бернардо О’Хиггинса Рикельме. Минобороны Чили сообщило, что среди зараженных оказались 26 военнослужащих и 10 сотрудников из обслуживающего персонала.

Все 36 человек были эвакуированы в город Пунта-Аренас в Чили, где их госпитализировали.

«Все они имеют благоприятный прогноз и не имеют каких-либо осложнений, связанных с вирусом», — говорится в заявлении чилийской армии.

Персонал станции был заменен новой бригадой, которая была помещена на карантин и перед отъездом получила отрицательный результат теста на COVID-19.