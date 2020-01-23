Смертельный китайский коронавирус мог перейти к человеку от змей

Используя образцы вируса, выделенного от пациентов, ученые определили его генетический код. Возбудителем пандемии является новый коронавирус, получивший официальное название 2019-nCoV. Он принадлежит к тому же семейству вирусов, что и SARS-CoV (вирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах и ставший причиной смерти около 650 человек), а также MERS-CoV (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, впервые обнаруженный в Саудовской Аравии в 2012 году и приведший к гибели более 400 человек).

Коронавирусы передаются воздушно-капельным путем, в первую очередь поражая верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт млекопитающих и птиц. Хотя большинство членов семейства коронавирусов вызывают только легкие симптомы гриппа, SARS-CoV и MERS-CoV могут инфицировать верхние и нижние дыхательные пути и вызывать тяжелые респираторные заболевания и другие осложнения у людей. 2019-nCoV вызывает симптомы, сходные с SARS-CoV и MERS-CoV.

И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные вирусные заболевания, то есть первые зараженные пациенты приобрели эти вирусы непосредственно от животных. Это стало возможным, потому что, находясь в организме животного, вирус приобрел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека и размножаться внутри него. Теперь эти вирусы могут передаваться от человека к человеку.