Смертельный китайский коронавирус мог перейти к человеку от змей
Южнокитайский многополосый крайт (Bungarus multicinctus) и китайская кобра (Naja atra) могут быть первоначальными источниками недавно обнаруженного коронавируса нового типа, сообщает международная группа ученых.
Болезнь впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Ухане, крупном городе в центральном Китае, и начала быстро распространяться. По состоянию на 22 января, жертвами коронавируса стали 17 человек, еще по меньшей мере 554 человека находятся на лечении. Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному – в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек. Подозрения на наличие коронавируса у двух пассажиров, прибывших в аэропорт Санкт-Петербурга 22 января, не подтвердились.
Используя образцы вируса, выделенного от пациентов, ученые определили его генетический код. Возбудителем пандемии является новый коронавирус, получивший официальное название 2019-nCoV. Он принадлежит к тому же семейству вирусов, что и SARS-CoV (вирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах и ставший причиной смерти около 650 человек), а также MERS-CoV (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, впервые обнаруженный в Саудовской Аравии в 2012 году и приведший к гибели более 400 человек).
Коронавирусы передаются воздушно-капельным путем, в первую очередь поражая верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт млекопитающих и птиц. Хотя большинство членов семейства коронавирусов вызывают только легкие симптомы гриппа, SARS-CoV и MERS-CoV могут инфицировать верхние и нижние дыхательные пути и вызывать тяжелые респираторные заболевания и другие осложнения у людей. 2019-nCoV вызывает симптомы, сходные с SARS-CoV и MERS-CoV.
И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные вирусные заболевания, то есть первые зараженные пациенты приобрели эти вирусы непосредственно от животных. Это стало возможным, потому что, находясь в организме животного, вирус приобрел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека и размножаться внутри него. Теперь эти вирусы могут передаваться от человека к человеку.
Исследования показали, что первоначальным источником SARS и MERS оказалась летучая мышь. В случае с SARS-CoV вирус от летучей мыши перешел к гималайской цивете (Paguma larvata), а затем к человеку. Промежуточным же звеном распространения MERS-CoV стали верблюды.
Известно, что большинство госпитализированных из-за нового коронавируса пациентов первой группы были клиентами или работниками оптового рынка морепродуктов в Ухане. Однако поскольку ранее никогда не сообщалось об обнаружении коронавируса, заражающего водных животных, вполне возможно, что источником 2019-nCoV оказались другие животные, продаваемые на этом рынке. Сообщается, что там торговали переработанным мясом птиц, а также ослов, овец, свиней, верблюдов, лис, барсуков, бамбуковых крыс и рептилий.
Нельзя сказать, что Ухань отрезан от остального мира: автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом полностью прекращены, однако можно уехать на машине. Правда, на выезде из города стоят блокпосты — у водителя и пассажиров необходимо проверить температуру. Люди избегают выхода на улицы, однако в супермаркетах их очень много — покупатели образуют большие очереди и сметают все с полок, надеясь унести побольше, чтобы больше не выходить из дома без надобности. Если у какого-то горожанина замечают признаки заболевания, его буквально заключают в коробке — карантинном боксе для транспортировки. Тем не менее работу никто не отменял, и жители все также на нее ходят.
Private cars and trucks can freely leave Wuhan, drivers and passengers get a temperature check. Vehicles also permitted to drive in. Not currently accurate to describe the city as being "locked down". pic.twitter.com/JAHzXOliJc— Tom Hancock (@hancocktom) January 23, 2020
A more clear picture of the sealed quarantine box at the Fuzhou airport. #WuhanCoronavirus #Wuhan #WuhanOutbreak pic.twitter.com/vJbkfSivch— Xinyan Yu (@xinyanyu) January 23, 2020
Гипотеза о том, что 2019-nCoV передался человеку от какого-либо животного на рынке полностью подтверждается новой публикацией в Журнале медицинской вирусологии (Journal of Medical Virology). Исследование показало, что генетические коды 2019-nCoV и SARS-CoV сходны на 70-80 процентов, поэтому первоначальным источником нового вируса также может оказаться летучая мышь.
Затем исследователи обнаружили, что кодирующая последовательность вирусной РНК белка-шипа 2019-nCoV, образующей коронку вирусной частицы, распознающую рецептор на клетке-хозяине, указывает на то, что вирус летучей мыши мог мутировать перед заражением людей.
Ученые использовали анализ белковых кодов, образованных новым коронавирусом, и сравнили его с белковыми кодами коронавирусов, обнаруженных у разных животных-хозяев, таких как птицы, змеи, сурки, ежи, маны, летучие мыши и люди. Выяснилось, что белковые коды в 2019-nCoV наиболее похожи на те, что есть у змей.
Змеи часто охотятся на летучих мышей в дикой природе. Мясо южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры продавалось на уханском рынке, а это повышает вероятность того, что новый вирус мог перейти от летучей мыши к змее, а затем к человеку. Однако остается загадкой, как вирус может адаптироваться как к хладнокровным, так и к теплокровным хозяевам.
Авторы отчета и другие исследователи должны проверить происхождение вируса с помощью лабораторных экспериментов. Поиск последовательности 2019-nCoV у змей будет одной из приоритетных задач. Однако с момента вспышки эпидемии рынок морепродуктов был продезинфицирован и закрыт, что затрудняет отслеживание животного, являющегося источником нового вируса.
Ученые отмечают, что коронавирусы особенно опасны для людей с ослабленной иммунной системой. В зоне особого риска находятся маленькие дети и пожилые люди.
Центры по контролю и профилактике заболеваний и другие медицинские эксперты рекомендуют придерживаться нескольких правил, чтобы обезопасить себя от заражения новым коронавирусом:
- старайтесь избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы заболевания, похожие на симптомы пневмонии или простуды, например, кашель или насморк;
- не прикасайтесь к глазам, носу или рту немытыми руками. Чаще мойте руки и протирайте их мылом не менее 20 секунд;
- по возможности используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
- избегайте животных и рынков животных.
Всемирная организация здравоохранения 22 и 23 января проводит экстренное совещание по поводу пандемии нового заболевания. По его результатам может быть объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.