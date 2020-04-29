Снижение заболеваемости гриппом, продление нерабочих дней в России и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтвержден 5 841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов, выздоровели 1 830 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Москве (2 220), Московской области (686), Санкт-Петербурге (290), Нижегородской области (131), Республике Северная Осетия (121), Брянской области (115), Тульской области (90), Свердловской области (90), Ростовской области (86), Республике Дагестан (84) и Мурманской области (70).

Всего в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил во вторник о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая. Он поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить параметры поэтапного снятия карантинных ограничений с 12 мая. Путин также сообщил, что власти регионов смогут принимать самостоятельные решения по смягчению или усилению режима изоляции с 11 мая.