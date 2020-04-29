Снижение заболеваемости гриппом, продление нерабочих дней в России и другие новости о коронавирусе
По данным на 29 апреля, в мире зафиксировано 3 150 868 случаев коронавирусной инфекции и 218 146 летальных исходов. Выздоровели 967 610 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтвержден 5 841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов, выздоровели 1 830 человек.
Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Москве (2 220), Московской области (686), Санкт-Петербурге (290), Нижегородской области (131), Республике Северная Осетия (121), Брянской области (115), Тульской области (90), Свердловской области (90), Ростовской области (86), Республике Дагестан (84) и Мурманской области (70).
Всего в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
Президент РФ Владимир Путин объявил во вторник о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая. Он поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить параметры поэтапного снятия карантинных ограничений с 12 мая. Путин также сообщил, что власти регионов смогут принимать самостоятельные решения по смягчению или усилению режима изоляции с 11 мая.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление режима самоизоляции в столице еще на две недели — с 28 апреля до 12 мая. Он заявил, что режим самоизоляции надо в обязательном порядке продолжать «так же строго, как было и до этого» и в Москве, и в Московском регионе.
Собянин также добавил, что еще две недели нерабочих дней помогут понять динамику ситуации с коронавирусом в России и позволят принять взвешенные решения.
Москва прорабатывает вопрос о временных госпиталях на 10 тысяч коек. Они будут строиться при основных клинических учреждениях.
Стационары Москвы для экстренной помощи заполнены на 85%, сообщил Николай Плавунов, главврач станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова.
Россияне с редкими болезнями столкнулись с нехваткой необходимых лекарств, которые были внесены Минздравом в список препаратов для лечения коронавируса и осложнений от COVID-19.
Сложности возникли у пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой, рассказали в Российской ревматологической ассоциации «Надежда». Некоторые препараты не получается ни купить, ни получить по государственной льготе. С трудностями столкнулись и пациенты с системной склеродермией — они не могут приобрести лекарство «Плаквенил» после того, как Минздрав рекомендовал его для лечения коронавируса: он исчез из аптек, так как его централизованно выкупило государство.
Глава Общероссийской общественной организации больных рассеянным склерозом Ян Власов рассказал, что в следующей версии рекомендаций Минздрава могут появиться и препараты для пациентов с рассеянным склерозом, тогда с нехваткой лекарств столкнутся и они.
Коронавирус в мире
Число стран, которые ввели ограничения на поездки из-за коронавируса, достигло 100%, из них 83% поддерживают эти ограничения более четырех недель, согласно исследованию Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Как показал анализ UNWTO, из 217 направлений по всему миру 45% полностью или частично закрыли границы для туристов, 30% полностью или частично приостановили международные авиарейсы, 18% запретили въезд для граждан определенных стран или приезжающих из этих стран, 7% применяют ограничительные меры, такие как карантин или самоизоляция, а также ужесточили визовые режимы.
Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал мировые правительства поддержать туристическую отрасль. По его словам, внезапное и неожиданное падение спроса на путешествия ставит под угрозу миллионы рабочих мест.
В Испании и Франции готовят ослабление ограничений, принятых из-за COVID-19. Правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни, состоящий из четырех этапов, первый планируется начать реализовывать 4 мая, сообщил глава испанского правительства Педро Санчес.
По его словам, ослабление будет постепенным и будет зависеть от ситуации на конкретной территории. Продолжительность каждой фазы составит две недели, то есть один среднестатистический инкубационный период. «По завершению этих этапов на каждой территории будет проведена оценка ситуации и принято решение о возвращении к нормальной жизни», — отметил испанский премьер.
Граждане Франции смогут с 11 мая передвигаться без специальных разрешений властей заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. «Снова станет возможным свободно перемещаться без разрешения, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам», — уточнил Филипп.
Премьер-министр предупредил, что после 11 мая не все предприятия смогут возобновить работу. Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня. С 11 мая смогут открыться библиотеки и небольшие музеи. Большие музеи, кино- и концертные залы, театры останутся закрытыми. Собрания любого рода в общественных местах или в частной обстановке не должны объединять более 10 человек.
Дизайнеры придумали противовирусный костюм, в котором можно заниматься сексом, курить электронные сигареты и общаться без дистанций, заявила компания Production Club.
По словам дизайнеров, костюм позволит сделать все массовые мероприятия такими же безопасными, как и до пандемии коронавируса. Защитный комбинезон с шлемом для дыхания напоминает космический скафандр, но в отличие от существующих костюмов для космонавтов, концепт Micrashell удобен в носке, быстро разворачивается и дезинфицируется.
Костюм, который покрывает только верхнюю треть тела, создан из устойчивой к порезам ткани. Шлем для фильтрации воздуха имеет прозрачный экран для хорошей видимости, оборудован беспроводной голосовой связью, видеокамерой и приложением для смартфона.
"The Micrashell is a virus-shielded, easy to control, fun to wear, disinfectable, fast to deploy suit that allows socializing without distancing." https://t.co/0qlQGe3aFK— Futurism (@futurism) April 27, 2020
Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе немногих победителей в противостоянии с коронавирусом, сообщили опрошенные CNBC эксперты.
Три этих государства относительно быстро справились с распространением COVID-19, что помогло им перезапустить экономику и возобновить работу предприятий и заведений. После этого они стали более привлекательными для инвесторов, что отражает укрепление валют этих стран.
Также отмечается, что во всех трех странах коронавирус не затронул большую часть отраслей промышленности, а власти сумели вовремя отреагировать и повысить расходы бюджета для поддержки пострадавших.
Исследования о коронавирусе
Специалисты Гарвардского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, почему некоторые симптомы коронавируса встречаются у ограниченного числа пациентов. Они происхождение неочевидных симптомов, вроде мышечных болей или потери обоняния. В результате ученые заключили, что некоторые симптомы имеют генетическую основу.
В частности, жар и лихорадку, усталость, диарею, потерю обоняния включили в число симптомов, которые передаются по наследству. Таким образом, они могут проявляться у ограниченного числа людей и мешать диагностике смертельного заболевания. В свою очередь, кашель, боли в груди и животе были названы распространенными маркерами коронавирусного заболевания. Медики подчеркнули, что на эти симптомы нужно обращать внимание в первую очередь.
Данные для научной работы в основном собирались с помощью мобильного приложения, из-за чего выводы базируются на анализе относительно молодых пациентов. Кроме того, исследование охватывает короткий период — с 25 марта по 3 апреля.
Ученые Гонконгского университета науки и технологии (HKUST) представили новый тип дезинфицирующего средства, которое может защитить поверхности от вируса на срок до 90 дней.
Новый спрей под названием MAP-1 состоит из миллиона полимерных нанокапсул, которые прилипают к поверхностям и остаются там после высыхания жидкости-носителя. Эти нетоксичные капсулы содержат дезинфицирующее средство, которое остается в «подвешенном состоянии» до тех пор, пока к нему не прикоснутся. Тепло от руки или влага активизируют капсулы, выпуская дезинфицирующее средство на поверхность. Оно эффективно не только против коронавируса.
Долговечность MAP-1 будет варьироваться в зависимости от того, как часто прикасались к поверхности — оно может быть эффективно до 90 дней. Лучше всего спрей работает на твердых поверхностях — дверных ручках, столешницах и поручнях. После тестирования, проведенного HKUST, компания Germagic согласилась распространять MAP-1.
Researchers started working on the disinfectant long before the current pandemic. https://t.co/YXMiT9nOOt— The Olympian (@theolympian) April 29, 2020
Пандемия COVID-19 может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других профилактических мер. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Центрального Ланкашира.
В ходе работы специалисты выяснили, что предлагаемые властями меры по борьбе с пандемией способствовали развитию полезных привычек у населения. Так, если до распространения COVID-19 всего 32% мужчин и 64% женщин в Британии мыли руки после похода в общественный туалет, то теперь 83% жителей делают это более регулярно.
Также положительный эффект в борьбе с сезонным гриппом оказало закрытие образовательных учреждений: именно школьники из-за слабого иммунитета и частых контактов являются одной из групп риска при сезонных инфекциях. В статье отмечается, что распространению заболеваний помешала и практика соблюдения социальной дистанции.
При этом ученые не могут пока назвать, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом: у многих других болезней наблюдаются схожие симптомы и точные подсчеты пока представляются затруднительными. Однако в Японии на второй неделе февраля заявили, что уровень заболеваемости гриппом на 60% ниже, чем в тот же период год назад. Как отмечают эксперты, аналогичная тенденция наблюдается и в Европе.