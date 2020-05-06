Снятие карантинных ограничений в России разбили на три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, связанные с распростанением коронавируса, в три этапа. На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой, заявила глава ведомства Анна Попова.

На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи. Могут также быть открыты объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Также предусмотрено начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе Роспотребнадзор предлагает разрешить работу мест отдыха населения: парков и скверов при соблюдении условий социального дистанцирования; смогут открыться предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.