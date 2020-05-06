Снятие карантинных ограничений в России разбили на три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, связанные с распростанением коронавируса, в три этапа. На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой, заявила глава ведомства Анна Попова.
На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.
На втором этапе могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи. Могут также быть открыты объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Также предусмотрено начало работы образовательных организаций.
На третьем этапе Роспотребнадзор предлагает разрешить работу мест отдыха населения: парков и скверов при соблюдении условий социального дистанцирования; смогут открыться предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
По словам Поповой, на каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При этом, отметила глава Роспотребнадзора, в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, режим самоизоляции в столице сохранится после 12 мая. По его мнению, в этом случае удастся «сохранить стабильность эпидситуации и постепенно, по возможности, раскрывать одну за другой сферы деятельности».
В ходе совещания он сообщил, что с 12 мая возможно снятие запрета на работу промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу вновь выйдет полмиллиона москвичей. Но, по мнению Собянина, запрет на работу предприятий сферы услуг снимать пока рано: их открытие несет риски дальнейшего распространения инфекции.