Социальная изоляция может спасти почти 40 миллионов жизней за 2020 год

Исследователи смоделировали ситуацию с развитием пандемии COVID-19 выяснив, что отсутствие каких-либо мер социального дистанцирования и изоляции приведет к гибели около 40 миллионов человек по всему миру. Эти цифры уменьшаются вдвое, если люди сократят свои социальные контакты на 40%, а пожилые — на 60%.

Ученые также подсчитали, что более широкомасштабная изоляция, осуществляемая на ранних стадиях развития эпидемии, при сокращении социальных контактов на 75% может спасти 38,7 миллиона жизней.

«Единственными подходами, которые могут предотвратить сбой системы здравоохранения в ближайшие месяцы, вероятно, будут интенсивные меры социального дистанцирования, которые в настоящее время применяются во многих наиболее пострадавших странах. Эти вмешательства, вероятно, необходимо будет поддерживать на определенном уровне в тандеме с высоким уровнем эпиднадзора и быстрой изоляцией заболевших», — говорится в исследовании.

Прогнозы Имперского колледжа показали, что страны с высоким уровнем дохода при принятии необходимых мер увидят значительное сокращение смертности и облегчение бремени для систем здравоохранения.