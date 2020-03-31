Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Китайский коронавирус 2020

Социальная изоляция может спасти почти 40 миллионов жизней за 2020 год

31 марта 2020
_-.jpg
Фото: Tim Dennell / flickr.com
Ученые из Имперского колледжа в Лондоне просчитали различные варианты развития пандемии коронавируса.

Исследователи смоделировали ситуацию с развитием пандемии COVID-19 выяснив, что отсутствие каких-либо мер социального дистанцирования и изоляции приведет к гибели около 40 миллионов человек по всему миру. Эти цифры уменьшаются вдвое, если люди сократят свои социальные контакты на 40%, а пожилые — на 60%.

Ученые также подсчитали, что более широкомасштабная изоляция, осуществляемая на ранних стадиях развития эпидемии, при сокращении социальных контактов на 75% может спасти 38,7 миллиона жизней.

«Единственными подходами, которые могут предотвратить сбой системы здравоохранения в ближайшие месяцы, вероятно, будут интенсивные меры социального дистанцирования, которые в настоящее время применяются во многих наиболее пострадавших странах. Эти вмешательства, вероятно, необходимо будет поддерживать на определенном уровне в тандеме с высоким уровнем эпиднадзора и быстрой изоляцией заболевших», — говорится в исследовании.

Прогнозы Имперского колледжа показали, что страны с высоким уровнем дохода при принятии необходимых мер увидят значительное сокращение смертности и облегчение бремени для систем здравоохранения.

«Наш анализ подчеркивает сложные решения, с которыми столкнутся все правительства в предстоящие недели и месяцы, но показывает степень, в которой быстрые, решительные и коллективные действия могут теперь спасти миллионы жизней», — исследование Имперского колледжа в Лондоне.

По данным на 31 марта, в мире выявлено 802 142 случая коронавирусной инфекции, 38 758 человек скончались, выздоровело 172 317 заболевших.

рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла