Сотни британских туристов сбежали из карантина в Швейцарии

На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии несколько сотен туристов из Великобритании самовольно покинули отель, в котором должны были находиться на карантине, и уехали в соседнюю Францию.
Туристы оказались жертвами карантинных правил, которые были изменены из-за более заразного «британского штамма» коронавируса. 21 декабря Швейцария прекратила авиасообщение с Великобританией, а также выпустила постановление об обязательном 10-дневном карантине всех, кто прибыл из Великобритании, начиная с 14 декабря.
Многие туристы из Соединенного Королевства остались не просто недовольны, но и активно начали противодействовать введенным мерам, которые сорвали им оплаченный – и весьма недешевый – отпуск, сообщает АТОР.
Около 420 туристов из Великобритании были отправлены на обязательный 10-дневный карантин в своих отелях на дорогом швейцарском горнолыжном курорте Вербье (известном из-за популярности у британцев как «Мини-Лондон») в кантоне Вале.
Как сообщили впоследствии в местном муниципалитете, около 50 британцев, прибывших на курорт незадолго до Рождества, сбежали из отелей сразу же после объявления прибывшим о карантине, а еще порядка 360 туристов совершили организованный побег со всеми вещами с курорта в ночь с пятницы на субботу, 26 декабря. Некоторые издания сообщают, что сбежавших туристов было около 200.
Hundreds of Britons spending the holidays in the Swiss ski resort of Verbier fled the village to avoid new quarantine rules following the emergence of another strain of the coronavirus in the UK pic.twitter.com/qXeM46UNJL— Reuters (@Reuters) December 28, 2020
Персонал курорта начал подозревать что-то неладное только после того, как служащие увидели, что лотки с упакованным в пищевую пленку завтраком, оставленные у «карантинных» номеров британских туристов, остались нетронутыми.
Сейчас на курорте Вербье осталось менее дюжины британских туристов, которые самоотверженно решили дисциплинированно переждать карантин. Остальные организованные беглецы, по-видимому, в отсутствие рейсов в Британию из Швейцарии, решили пересечь расположенную совсем рядом границу с Францией.
Это могло произойти на участке около Ле Шателар, который крайне редко обслуживается персоналом пограничной стражи.
«Конечно, это проблема. Я не знаю, куда они отправились. Думаю, что домой. Но у федерального правительства нет никаких вариантов, мы не можем принудительно вернуть их. Мы, конечно, должны были бы прореагировать быстрее, как только что-то пошло не так. Гости из Великобритании были по понятным причинам возмущены, обвиняя отельеров и жалуясь в управление по туризму. Мы не знаем, приедут ли когда-нибудь еще эти люди в Швейцарию», — прокомментировал случившееся министр иностранных дел Швейцарии Алан Берсет.
Британские власти объявили о появлении новой опасной мутации SARS-CoV-2 в середине декабря. По предварительным данным, эта разновидность коронавируса на 70% более заразна, но не влияет на летальность. Десятки стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.