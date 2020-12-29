Сотни британских туристов сбежали из карантина в Швейцарии

На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии несколько сотен туристов из Великобритании самовольно покинули отель, в котором должны были находиться на карантине, и уехали в соседнюю Францию.

Туристы оказались жертвами карантинных правил, которые были изменены из-за более заразного «британского штамма» коронавируса. 21 декабря Швейцария прекратила авиасообщение с Великобританией, а также выпустила постановление об обязательном 10-дневном карантине всех, кто прибыл из Великобритании, начиная с 14 декабря.

Многие туристы из Соединенного Королевства остались не просто недовольны, но и активно начали противодействовать введенным мерам, которые сорвали им оплаченный – и весьма недешевый – отпуск, сообщает АТОР.

Около 420 туристов из Великобритании были отправлены на обязательный 10-дневный карантин в своих отелях на дорогом швейцарском горнолыжном курорте Вербье (известном из-за популярности у британцев как «Мини-Лондон») в кантоне Вале.

Как сообщили впоследствии в местном муниципалитете, около 50 британцев, прибывших на курорт незадолго до Рождества, сбежали из отелей сразу же после объявления прибывшим о карантине, а еще порядка 360 туристов совершили организованный побег со всеми вещами с курорта в ночь с пятницы на субботу, 26 декабря. Некоторые издания сообщают, что сбежавших туристов было около 200.