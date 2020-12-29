Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Спецпроект «Россия без мусора»
Коронавирус 2020

Сотни британских туристов сбежали из карантина в Швейцарии

National Geographic Россия
29 декабря 2020
Вербье
Их следы ведут во Францию.

На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии несколько сотен туристов из Великобритании самовольно покинули отель, в котором должны были находиться на карантине, и уехали в соседнюю Францию. 

Туристы оказались жертвами карантинных правил, которые были изменены из-за более заразного «британского штамма» коронавируса. 21 декабря Швейцария прекратила авиасообщение с Великобританией, а также выпустила постановление об обязательном 10-дневном карантине всех, кто прибыл из Великобритании, начиная с 14 декабря.  

Многие туристы из Соединенного Королевства остались не просто недовольны, но и активно начали противодействовать введенным мерам, которые сорвали им оплаченный – и весьма недешевый – отпуск, сообщает АТОР

Около 420 туристов из Великобритании были отправлены на обязательный 10-дневный карантин в своих отелях на дорогом швейцарском горнолыжном курорте Вербье (известном из-за популярности у британцев как «Мини-Лондон») в кантоне Вале.

Как сообщили впоследствии в местном муниципалитете, около 50 британцев, прибывших на курорт незадолго до Рождества, сбежали из отелей сразу же после объявления прибывшим о карантине, а еще порядка 360 туристов совершили организованный побег со всеми вещами с курорта в ночь с пятницы на субботу, 26 декабря. Некоторые издания сообщают, что сбежавших туристов было около 200. 

Персонал курорта начал подозревать что-то неладное только после того, как служащие увидели, что лотки с упакованным в пищевую пленку завтраком, оставленные у «карантинных» номеров британских туристов, остались нетронутыми.

Сейчас на курорте Вербье осталось менее дюжины британских туристов, которые самоотверженно решили дисциплинированно переждать карантин. Остальные организованные беглецы, по-видимому, в отсутствие рейсов в Британию из Швейцарии, решили пересечь расположенную совсем рядом границу с Францией.

Это могло произойти на участке около Ле Шателар, который крайне редко обслуживается персоналом пограничной стражи.

«Конечно, это проблема. Я не знаю, куда они отправились. Думаю, что домой. Но у федерального правительства нет никаких вариантов, мы не можем принудительно вернуть их. Мы, конечно, должны были бы прореагировать быстрее, как только что-то пошло не так. Гости из Великобритании были по понятным причинам возмущены, обвиняя отельеров и жалуясь в управление по туризму. Мы не знаем, приедут ли когда-нибудь еще эти люди в Швейцарию», — прокомментировал случившееся министр иностранных дел Швейцарии Алан Берсет. 

Британские власти объявили о появлении новой опасной мутации SARS-CoV-2 в середине декабря. По предварительным данным, эта разновидность коронавируса на 70% более заразна, но не влияет на летальность. Десятки стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией. 

рекомендации
Автомобиль

Хищник в своей стихии

Звезда

Житель Руанды нарушил карантин и пошел рыбачить. Его съел крокодил

Вопросительный знак, вопрос

Как современные электростанции заботятся об экологии

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!