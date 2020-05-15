Создана 3D-модель SARS-CoV-2, в кафе посадят манекены и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса: из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 113 летальных исходов, выздоровели 4 696 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 262 843 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2 418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

Президент страны Владимир Путин заявил об изменениях ситуации с коронавирусом, которые дают возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки. По его словам, в стране наступил первый этап восстановления привычного ритма жизни.