Создана 3D-модель SARS-CoV-2, в кафе посадят манекены и другие новости о коронавирусе
По данным на 15 мая, в мире зафиксировано 4 530 978 случаев коронавирусной инфекции и 303 451 летальных исходов. Выздоровели 1 708 766 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса: из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 113 летальных исходов, выздоровели 4 696 человек.
Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 262 843 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2 418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.
Президент страны Владимир Путин заявил об изменениях ситуации с коронавирусом, которые дают возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки. По его словам, в стране наступил первый этап восстановления привычного ритма жизни.
Георгий Сапронов — главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ — считает, что всё нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.
«В инфекционных болезнях строить прогнозы при вирусных инфекциях — дело неблагодарное. Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха [и] много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», — Сапронов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.
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Темпы прироста числа коронавирусных больных в России остановлены! По крайней мере, на этот момент. Эксклюзивное интервью главного санитарного врача программе «Москва. Кремль. Путин» Что означает сегодняшнее снижение числа выявленных людей с коронавирусом? Как будем дальше ходить в школы, летать на самолетах и ездить в поездах? Подробности - в воскресенье в 22.30 #павелзарубин #москвакремльпутин #россия1 #россия24 #tvrussia #вести24 #коронавирус
Правительство Москвы приобрело «Компанию инновационных технологий» (ООО «КИТ») — крупнейшего производителя медицинских масок в РФ. Сделка была ещё в марте, а сейчас её подтвердил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Он отметил, что практически всю продукцию «КИТ» — около трети производимых масок в РФ — забирает Москва, а в больницы и госучреждения маски отгружают по себестоимости.
Коронавирус в мире
В Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу. По словам замминистра здравоохранения страны Елена Богдан, число положительных тестов на COVID-19 ежедневно составляет около 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований. Богдан также отметила, что стране удалось избежать пикообразного роста заболеваемости, и на протяжении всего периода распространения эпидемии прирост был равномерным.
По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявили 26,7 тыс. зараженных коронавирусом: из них 8 тыс. человек выздоровели, 151 умер.
В ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии коронавируса в Европе: она может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний — например, вспышками гриппа или кори. Ханс Клюге, глава Европейского бюро ВОЗ, заявляет, что «пандемия не окончена» и призывает страны укреплять системы общественного здравоохранения, наращивать потенциал в больницах, отделениях первичной и интенсивной терапии, а не праздновать смягчение профилактических мер.
В Черногории сотни людей вышли протестовать против ареста епископа и семерых священников сербской православной церкви, которых обвиняют в нарушении режима карантина.
За последнюю неделю в США за пособием по безработице обратились еще три миллиона человек: общее число американцев, оставшихся без работы, превысило 36 млн человек — это около четверти всего работоспособного населения страны.
Штаты всё также лидируют по количеству заражённых и погибших от COVID-19: зафиксировано 1 457 593 случаев инфицирования; погибло 86 912 человек. Выздоровело более 318 027 пациентов.
В Сиднее (Австралия) открываются кафе и рестораны, однако одновременно в каждом из них смогут находиться не более 10 человек. Многим посетителям не хочется сидеть в полупустых заведениях, и некоторые рестораны решили сажать манекены на пустые стулья.
Власти Гонконга ввели «самые жесткие пограничные меры в мире», по мнению фотографа Лорель Чор. Все въезжающие на полуостров в обязательном порядке проходят тест на коронавирус, после чего ждут результата в огромном изолированном холле. Ожидание порой затягивается: на прохождение всех процедур у Чор ушло более семи часов.
6 hours in. Three rows of passengers, who were already here when I got here, have cleared. These rows shown here haven’t been used yet — the cleared ones are on the other side. pic.twitter.com/Zf38nBjO8m— Laurel Chor (@laurelchor) May 14, 2020
Люди с положительным результатом отправляются в больницу, а все остальные обязаны надеть специальные браслеты и установить на своих смартфонах приложение, с помощью которого можно отследить их перемещения и круг общения. Все прибывающие также обязаны оставаться дома или в гостинице в течение 14 дней.
Согласно данным BBC, близость к материковому Китаю не сильно сказалась на эпидемии в Гонконге — там зарегистрировано около тысячи случаев заражения и четыре смерти от COVID-19.
Исследования о коронавирусе
Российская Visual Science, занимающаяся научной визуализацией, создала детальную 3D-модель и анимацию коронавируса SARS-CoV-2. Работа над ней заняла у специалистов компании почти три месяца.
В описании проекта говорится, что это наиболее достоверная модель из представленных на данный момент, созданная на основе современных научных данных о строении коронавирусов и комментариях вирусологов.
В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что по самым оптимистичным прогнозам вакцина от коронавируса появится примерно через год. Марко Кавалери — глава агентства — сказал, что скептически относится к заявлениям о том, что разработки закончатся уже к сентябрю.
ФМБА России заявило о новых клинических проявлениях COVID-19. В процессе лечения у двух пациентов обнаружили появившуюся отрицательную динамику в виде [симптома] «острого живота» и повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали.
Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита.