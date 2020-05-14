Стоимость масочного режима для россиян, кишечник как резервуар для SARS-CoV-2 и другие новости о коронавирусе
По данным на 14 мая, в мире зафиксировано 4 435 165 случаев коронавирусной инфекции и 298 218 летальных исходов. Выздоровели 1 664 953 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 9 974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода, выздоровели 5 527 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (4 712), Московской области (918), Санкт-Петербурге (460), Нижегородской области (238), Ивановской области (102), Тульской области (98), Республике Дагестан (98), Калужской области (97), Краснодарском крае (97), Волгоградской области (96) и Саратовской области (96).
Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.
Исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов назвал количество оштрафованных москвичей за нарушение масочного режима.
Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza оценила, во сколько россиянам обойдется масочно-перчаточный режим. Аналитики подсчитали, что в зависимости от региона стоимость «антикоронавирусного набора» может обойтись в сумму от 3 400 до 5 100 руб. Эти траты составляют 18%, или почти пятую часть всех потребительских расходов среднестатистического россиянина за месяц.
Дороже всего набор обойдется жителям Краснодарского края, где маски, перчатки и санитайзер на месяц стоят около 5 100 руб., на втором месте Тульская область (4 960 руб. в месяц), следом Приморский край (4 910 руб.). Москва в этом списке находится лишь на 67-м месте — набор средств защиты на месяц можно приобрести за 3 560 руб.
Московское метро сегодня: модные тренды весны-2020. pic.twitter.com/sNxlEeOq4Y— Анастасия Григорян (@anast_grigorian) May 12, 2020
Столичное управление Роспотребнадзора остановило работу АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение санитарно-противоэпидемических требований, установленных для снижения распространения коронавируса. Предприятие было опечатано 13 мая.
На заводе прошла внеплановая проверка. Проверяющие обнаружили, что там не исполняется ни одно из предписаний, которые предприятию выдали около двух месяцев назад как условие для возобновления работы.
МИД России потребовал от изданий New York Times и Financial Times опровергнуть статьи о заниженной статистике по смертности от коронавируса.
Ранее Financial Times опубликовал статью, где говорилось, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70% выше официальной статистики. Аналогичный материал вышел и в New York Times.
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, письма с требованием об опровержении будут переданы в посольства США и Великобритании. Соответствующее обращение МИД также направил представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку Юнеско Одре Азуле и в секретариат ООН.
Вице-президент Медиакорпорация New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс заявила, что издание настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что у него была диагностирована двусторонняя пневмония. По словам Пескова, в первый день после положительного теста на вирус у него не было симптомов, а затем поднялась температура, после чего он с супругой Татьяной Навкой был госпитализирован.
Коронавирус в мире
COVID-19, возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день, заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Швейцария намерена с 15 июня полностью открыть границы с Францией, Германией и Австрией, говорится в заявлении Федерального совета страны.
Как отмечается, границы будут открыты с 15 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация». Решение об этом было достигнуто в ходе переговоров с министрами внутренних дел трех соседних со Швейцарией стран. В настоящий момент, Австрия, Германия и Франция находятся на схожем этапе смягчения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID 19.
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала в апреле свыше 35 случаев нападения на медицинских работников в связи с распространением COVID-19, сообщил Майк Райан.
Йеллоустонский национальный парк, расположенный на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, будет частично открыт с 18 мая, говорится в заявлении на сайте Службы национальных парков США. Парк был закрыт 24 марта из-за вспышки коронавируса в штатах Монтана и Вайоминг.
Отмечается, что администрация парка подготовила трехэтапный план его открытия, с 18 мая будут открыты южный и восточный входы в штате Вайоминг, посетители получат доступ к туалетам, автозаправочным станциям самообслуживания, тропинкам, настилам и ряду других объектов, открытие которых предусмотрено на первом этапе.
Доступ в парк со стороны Монтаны и Айдахо пока останется закрытым в связи с действующими в этих двух штатах ограничениями.
Исследования о коронавирусе
Американские ученые обнаружили, что с возрастом у человека уменьшается количество микроРНК. Это напрямую влияет на способность организма бороться с вирусами, сильно снижая его защиту.
МикроРНК — это короткие некодирующие РНК. Они играют важную роль в способности человека реагировать на вирусы. При попадании вируса в организм они фиксируют и разрезают его РНК, не давая ему встраиваться в геном здоровых клеток.
Биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается. Поэтому пожилые и люди хроническими заболеваниями сердца, легких, печени и почек, с ожирением, диабетом, а также люди с ослабленной иммунной системой и онкологические больные тяжелее переносят COVID-19 и чаще умирают.
Молекулярные биологи из Гонконга вырастили первые искусственные аналоги кишечника летучих мышей и человека и обнаружили, что их клетки могут легко заражаться коронавирусом нового типа и участвовать в его распространении.
Практически с первых дней после начала вспышки коронавируса нового типа ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других частях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов, однако вопрос распространения коронавируса через кишечник оставался дискуссионным.
В ходе экспериментов ученые доказали, что кишечник и различные типы клеток в нем, могут быть одним из главных резервуаров для SARS-CoV-2 и родственных ему вирусов как в дикой природе, так и в человеческих популяциях. Это нужно учитывать как при диагностике болезни, так и при изучении возможных путей появления возбудителя COVID-19, заключают исследователи.