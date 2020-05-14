Стоимость масочного режима для россиян, кишечник как резервуар для SARS-CoV-2 и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России выявлено 9 974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода, выздоровели 5 527 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (4 712), Московской области (918), Санкт-Петербурге (460), Нижегородской области (238), Ивановской области (102), Тульской области (98), Республике Дагестан (98), Калужской области (97), Краснодарском крае (97), Волгоградской области (96) и Саратовской области (96).

Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

Исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов назвал количество оштрафованных москвичей за нарушение масочного режима.