В Европе увеличились темпы распространения COVID-19

Британское издание The Guardian отмечает, что в Нидерландах суточный прирост случаев коронавируса достиг рекордных показателей — за последние 24 часа, по данным министерства здравоохранения страны, выявили 2 544 заражений. Отмечается, что число случаев коронавируса ежедневно растет с середины сентября. По данным Минздрава, 16 инфицированных скончались. Таким образом, число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превышает отметку в 100 тысяч; более 6 тысяч инфицированных скончались.

Рост числа случаев коронавируса фиксируется в Польше после ослабления ограничений по борьбе с инфекцией. Так, в четверг зафиксирован рекордный с марта прирост заражений — 1 136. За время пандемии в стране выявили более 82,8 тыс. случаев COVID-19, причем более 2 тыс. заразившихся скончались.

Несмотря на это, правительство заявило, что намерено избежать очередного общенационального карантина, чтобы не подорвать экономику.

Как сообщает The Guardian, в Чехии в четверг выявили 2309 новых случаев коронавируса COVID-19, что является третьим по величине рекордным показателем. За последние две недели Чехия стала второй страной в Европе по темпам распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заражений в Чехии превышает 55,4 тыс.

Власти Финляндии заявили о «тревожной» активизации распространения коронавируса — среднесуточный прирост заражений удвоился за последние две недели. Ранее этот показатель составлял 387 случаев, теперь — почти 800.

Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо.