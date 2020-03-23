Суперкомпьютеры против SARS-CoV-2, тест на COVID-19 за 45 минут и другие новости о коронавирусе
По данным на 23 марта в мире выявлено 343 919 случаев COVID-19, 14 759 человек скончались, количество выздоровевших насчитывает 97 630. Пандемия коронавируса затронула 167 стран и регионов.
В России за сутки зарегистрировано ещё 71 заразившихся. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве: в последние две недели они прибыли из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, а контактировавших с ними отправят на обследование.
Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.
Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился временно приостановить проведение в стране Всероссийской диспансеризации населения. В связи с распространением коронавируса рекомендовано не посещать поликлинику не только людям с подозрением на COVID-19, но и пожилым гражданам. Вместо этого нужно вызывать медиков на дом.
С 23 марта в России закрываются все кинотеатры. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова. 17 марта Минкульт поручил закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры в России.
Пассажиропоток в московском метро в воскресенье снизился на 40% относительно этого же дня в 2019 году. Столичный департамент транспорта призвал москвичей отказаться от необязательных поездок. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что полностью закрыть метро из-за коронавируса невозможно.
«Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — заявил Сергей Собянин.
Мэр столицы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт) соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере ₽4 000. Из них ₽2 000 выплатят авансом, еще ₽2 000 — после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.
Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
Также сообщается, что мэрия временно отменила льготный проезд в общественном транспорте для школьников с 5-го класса. Льготы будут отменены на период, пока закрыты школы. В связи с этим транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет заблокировано, а уплаченные за проезд деньги — перенесены на более поздний срок. «Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — пояснил мэр.
Китай передал России более 25 000 000 защитных масок. Как пояснили в Минпромторге, маски направят в российские регионы волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, а также в ряд ведомств. В их числе — Федеральная таможенная служба (ФТС) и Министерство внутренних дел (МВД).
Правительство РФ выделит Минпромторгу ₽7 500 000 000 из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Минздраву поручено в течение суток представить Минпромторгу адресный перечень объектов, которые следует оснастить такими аппаратами, и распределить потребности в каждом из видов оборудования. Еще ₽5 000 000 000 будет выделено на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.
Россия договорилась с Италией об оказании помощи в борьбе с распространением коронавируса. В воскресенье Минобороны РФ сообщило о вылете в Италию семи военно-транспортных самолетов. Они доставили восемь российских врачебных бригад, около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики и дезинфекции.
«После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также сообщается, что в Италии снизился темп распространения коронавируса. Так, за сутки в стране обнаружено 5 560 новых случаев, тогда как днем ранее поступали данные о более 6 600 тыс. новых пациентов. Кроме того, за сутки скончался 651 человек (сутками ранее — почти 800).
Как сообщает Wall Street Journal, тюрьмы Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и еще как минимум десяти штатов выпускают заключенных, которые совершили преступления небольшой тяжести. Кроме того, на свободу выходят пожилые или больные заключенные.
По данным издания, сотрудники исправительных учреждений в Мичигане, Пенсильвании, Нью-Йорке, Вашингтоне и округе Колумбия заразились коронавирусом, из-за этого пришлось ввести карантин среди заключенных. В штате Нью-Йорк более 30 заключенных заразились вирусом.
В Нью-Йорке коронавирусом заразились 98 сотрудников полиции. Шеф городской полиции Дермот Ши заявил, что 95 человек находятся на домашнем карантине. Полицейские в Нью-Йорке отвечают за отсутствие больших скоплений людей на улицах города, в котором заболевшими числятся около десяти тысяч человек.
США в рамках государственно-частного партнерства объединили для разработки вакцины против коронавируса мощные ресурсы суперкомпьютеров, сообщило в министерство энергетики страны.
Помимо минэнерго и Белого дома в число основателей консорциума вошла корпорация IBM. Консорциум в настоящее время объединяет 16 систем, которые вместе предлагают вычислительный потенциал на уровне выше 330 петафлопсов, уточнили в министерстве. Флопс — мера производительности компьютера, 1 петафлопс составляет 1015 операций с плавающей запятой в секунду.
Вычисления, которые может делать консорциум, необходимы в биоинформатике, эпидемиологии и молекулярном моделировании. В некоторых случаях подобная вычислительная мощь может помочь получить ответ на научный вопрос не за недели или месяцы, как обычно, а за считанные часы.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест на коронавирус, который может поставить диагноз COVID-19 за 45 минут.
Тест, произведенный компанией Cepheid, будет отправлен на этой неделе во все крупные поликлиники, но экстренное разрешение FDA означает, что его можно использовать во всех медицинских учреждениях.
In line with FDA Memorandum No. 2020-006, FDA releases an official list of COVID-19 Test Kits approved for commercial use.— Department of Health (@DOHgovph) March 20, 2020
Accessible through the link: https://t.co/k6RfKzAEJ5#BeatCovid19 #WeHealAsOne #COVID19` pic.twitter.com/MLqu5K5LaP
Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Особую опасность представляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за которых риск смерти при заражении инфекцией возрастает на 10,5%.
Также в зоне риска находятся люди, которые страдают от диабета. В таком случае угроза летального исхода выше на 7,3%. Риск для людей с хроническими респираторными заболеваниями выше на 6,5%, с высоким давлением — на 6%, с онкологическими заболеваниями — на 5,6%.
Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что мир не сможет справиться с пандемией в короткие сроки.
Однако эксперт отметил, что многие страны не пойдут на такой шаг. «Это совершенно нормальная ситуация, если вирус будет снова появляться и исчезать, и все это продлится один-два года. <…> Забудьте о мысли, что пандемия в Европе закончится в ближайшем будущем», — отметил он.
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