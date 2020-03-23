Суперкомпьютеры против SARS-CoV-2, тест на COVID-19 за 45 минут и другие новости о коронавирусе

По данным на 23 марта в мире выявлено 343 919 случаев COVID-19, 14 759 человек скончались, количество выздоровевших насчитывает 97 630. Пандемия коронавируса затронула 167 стран и регионов.

В России за сутки зарегистрировано ещё 71 заразившихся. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве: в последние две недели они прибыли из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, а контактировавших с ними отправят на обследование.

Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.

Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился временно приостановить проведение в стране Всероссийской диспансеризации населения. В связи с распространением коронавируса рекомендовано не посещать поликлинику не только людям с подозрением на COVID-19, но и пожилым гражданам. Вместо этого нужно вызывать медиков на дом.