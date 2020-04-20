Тренированные собаки будут вынюхивать коронавирус

Потенциал использования собак в борьбе с пандемией коронавируса изучается Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM), Даремским университетом и организацией Medical Detection Dogs.

В конце марта LSHTM опубликовала пресс-релиз, описывающий экспериментальный проект, в котором ученые предпримут попытку установить, могут ли собаки достоверно определять COVID-19 так же, как они могут распознавать другие заболевания.

Собаки, вынюхивающие COVID-19, будут обучаться так же, как и собаки, которые натренированы обнаруживать такие заболевания, как рак, болезнь Паркинсона и бактериальные инфекции, — вынюхивая образцы в тренировочном зале и указывая, в каком из них содержатся следы заболевания или инфекции. Они также способны обнаруживать незначительные изменения температуры кожи, поэтому потенциально могут определить, есть ли у кого-то жар.

«Сейчас рано говорить об обнаружении запаха COVID-19. Мы пока не знаем, имеет ли COVID-19 специфический запах, но мы знаем, что другие респираторные заболевания меняют запах нашего тела. И если это так, собаки смогут это почуять», — говорит Джеймс Логан, глава департамента контроля заболеваний в LSHTM. Он считает такие способности собак «уникальным диагностическим инструментом».

Потребуются несколько недель экспериментов, прежде чем станет известно, способны ли собаки идентифицировать коронавирус. Собак будут тренировать с помощью масок, которые носили зараженные. Если первоначальные испытания будут успешными, ученые планируют тренировать шестерых собак.

Доктор Клэр Гест, генеральный директор и соучредитель организации Medical Detection Dogs, говорит: «Наша цель состоит в том, чтобы собаки могли обследовать кого угодно, в том числе бессимптомных зараженных, и сигнализировать нам, нужно ли их проверять. Это будет быстро, эффективно и неинвазивно».

Также он отметил, что когда ресурсов и наборов для тестирования мало, сотни людей не могут быть протестированы за один раз. Но собаки могут очень быстро обнюхать до 750 человек за час, выявив тех, кто нуждается в тестировании. Постаравшись изолировать себя, такие люди могут остановить распространение заболевания.

После обучения собаки могут использоваться в аэропортах для обнаружения инфицированных вирусом путешественников, въезжающих в страну, или в других общественных местах.