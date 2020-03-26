Треть планеты на карантине, первые смерти в России и другие новости о коронавирусе

По данным на 26 марта, в мире выявлено 476 625 случаев заражения коронавирусом, 21 443 человека скончались, 110 551 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

В настоящее время число людей, находящихся в условиях той или иной формы изоляции, составляет около 2,6 миллиарда человек — это треть от общей численности населения планеты.

Business Insider собрал информацию по странам, в которых карантинные меры затронули наибольшее количество граждан: