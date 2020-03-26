Треть планеты на карантине, первые смерти в России и другие новости о коронавирусе
По данным на 26 марта, в мире выявлено 476 625 случаев заражения коронавирусом, 21 443 человека скончались, 110 551 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
В настоящее время число людей, находящихся в условиях той или иной формы изоляции, составляет около 2,6 миллиарда человек — это треть от общей численности населения планеты.
Business Insider собрал информацию по странам, в которых карантинные меры затронули наибольшее количество граждан:
- Аргентина — 45,5 млн человек. До 31 марта гражданам разрешено покидать дома только по неотложной необходимости.
- Австралия — 24,9 млн. Закрыты некоторые предприятия и школы.
- Бельгия — 11,4 млн. Жителей попросили оставаться дома как минимум до середины мая.
- Великобритания — 66,5 млн. Граждан попросили не выходить из дома без крайней необходимости.
- Дания — 5,8 млн. Запрещены собрания свыше 10 человек, закрыты школы, библиотеки, рестораны и многие предприятия.
- Германия — 12,9 млн. На территории большинства земель ограничены деловые и общественные собрания. В Баварии жителям запрещено покидать дома без уважительной причины до 4 апреля.
- Индия — 1,3 млрд. Полный запрет на выход из дома до 21 апреля.
- Израиль — 8,9 млн. Граждан попросили не выходить из дома за исключением похода в продуктовые магазины и аптеки.
- Испания — 46,7 млн. Полная блокировка действует до 27 марта с возможностью продления.
- Италия — 60,4 млн. Общенациональный карантин затрагивает практически все формы общественной жизни.
- Иордания — 9,9 млн. Полный запрет на выход из дома с потенциальным наказанием за нарушение карантина в виде пожизненного заключения.
- Кения — 51,4 млн. В стране закрыты образовательные учреждения, торговые центры и рестораны.
- Китай — 11 млн человек запрещено выходить из дома в провинции Хубэй.
- Колумбия — 49,7 млн. Карантин ограничивает передвижение населения за исключением получения основных услуг до 11 апреля. Жителям старше 70 лет предлагается оставаться дома до конца мая.
- Кувейт — 4,1 млн. Закрыты рестораны и спортивные залы, нет коммерческих рейсов, а также действует комендантский час по вечерам.
- Малайзия — 31,5 млн. Запрещены крупные собрания, закрыты многие предприятия.
- Марокко — 36 млн. Закрыты мечети, школы и рестораны.
- Новая Зеландия — 4,9 млн. Граждан просят оставаться дома до конца апреля.
- Норвегия — 5,3 млн. Закрыты аэропорты, школы. Культурные мероприятия отменены.
- США — 75 млн американцев находятся в карантине в разных штатах.
- Франция — 66,9. Запрещено выходить из дома без уважительной причины как минимум до конца марта.
Around one-third of the world's population is now in lockdown. Can the blow to people's livelihoods be cushioned? https://t.co/F9sfpXmTIM— Bloomberg Opinion (@bopinion) March 25, 2020
В России за минувшие сутки зафиксировано 182 новых случая COVID-19. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что новые заболевшие обнаружены в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. За сутки полностью выздоровели 9 человек.
Новые случаи COVID-19 в России:
- Москва — 136
- Свердловская область — 7
- Санкт-Петербург — 5
- Пермский край — 5
- Республика Саха (Якутия) — 4
- Ставропольский край — 3
- Республика Татарстан — 3
- Челябинская область — 3
- Красноярский край — 3
- Псковская область — 2
- Самарская область — 2
- Ханты-Мансийский АО — 2
- Республика Бурятия — 2
- Республика Хакасия — 1
- Кемеровская область — 1
- Новосибирская область –1
- Томская область — 1
- Хабаровский край — 1
Федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подтвердил два первых летальных случая в стране. Заболевшие скончались в Москве, им было 73 года и 88 лет. При жизни им была диагностирована коронавирусная инфекция.
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля в столице будут закрыты центральные парки, рестораны и крупные торговые центры. С 25 марта в Москве объявлено о временном закрытии городских библиотек и учреждений культурно-досугового типа, кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат, ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений.
Россия с 27 марта прекращает авиасообщение со всеми странами. Исключение составят только рейсы, которыми граждане РФ возвращаются из-за рубежа, а также полеты по отдельным разрешениям правительства. Россияне будут эвакуироваться на самолетах Минобороны, специального летного отряда «Россия», а также «Аэрофлота» и других авиакомпаний.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны не спешить с отменой карантинных мер.
Однако с главой ВОЗ согласны не все мировые лидеры. Так, президент Бразилии Жаир Болсонару характеризует ситуацию с коронавирусом как «медийные фантазии и уловки», а коронавирус называет «легкой простудой». Губернаторы и мэры в ряде штатов Бразилии ввели карантинные меры, распорядившись о закрытии школ, торговых центров и ограничении движения общественного транспорта. Болсонару назвал их преступниками и обвинил в желании «покончить с Бразилией».
Клайд Скотт, основатель компании Rising S Company, которая производит средства для выживания и самообороны, в том числе бункеры, рассказал о беспрецедентном всплеске интереса к их продукции в США.
Самый недорогой однокомнатный бункер, который производит Rising S Company, стоит $39 500 – почти ₽3 100 000. Самый большой вариант с сауной, комнатой для растений, бассейном, бильярдной и гаражом на несколько автомобилей обойдется покупателю в $8 000 000 – более ₽627 000 000.
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